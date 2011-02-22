برنامه اجرایی دادگستری گلستان تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد فاضلیان عصر سه شنبه در نشست تدوین برنامه اجرایی سال 90 این دستگاه، با ابراز خشنودی از شکل گیری دیدگاه برنامه ریزی در بین مدیران قضایی استان گفت: با برنامه ریزی حرکت ها و اقدامات اجرایی در دستگاه ها شخص محور نخواهد بود و با تغییر مدیران خدشه ای به روند فعالیت های سازمان وارد نخواهد شد.

وی افزود: مدیریت بدون برنامه ریزی علاوه بر زمین گیر کردن برنامه های اجرایی، سبب اتلاف وقت و هزینه ها می شود.

فاضلیان در ادامه تصریح کرد: در برنامه اجرایی استان علاوه بر اعمال سیاست های کلان قوه قضاییه، ویژگی های بومی منطقه نیز لحاظ خواهد شد.

وی با بیان این که در برنامه اجرایی مهم ترین رویکرد دستگاه قضایی رضایت مردم است تصریح کرد: ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده ها در دادگاه های بدوی، تجدید نظر و شورای حل اختلاف، بهبود زمان اجرای حکم در اجرای احکام کیفری و مدنی، بهبود روش های نظارتی در جهت ارتقای سلامت اداری و قضایی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزایش رضایتمندی مردم و مراجعان، ارتقای کارآیی واحد های ارشاد و معاضدت قضایی و افزایش نظارت بر ضابطین از دیگر رویکردهای دستگاه قضایی استان در تدوین این برنامه است.

وی در ادامه با مهم خواندن بحث نظارت بر اجرای برنامه های تدوین شده از روسای حوزه های قضایی خواست تمام تلاش خود را برای نظارت بر چگونگی و نحوه اجرای برنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی اعمال کنند.

معاون قضایی و رئیس شورای حل اختلاف استان گلستان نیز در ادامه این نشست خواستار تعیین هیئت های بازرسی منسجم برای نظارت بر نحوه ی اجرای برنامه اجرای سال آینده در استان شد.

احمد جعفری همچنین افزود: به منظور کاستن از حجم پرونده های ورودی به محاکم قضایی و شورای حل اختلاف، بحث پیشگیری از وقوع جرم در اولویت کاری تدوین این برنامه قرار گیرد.

فیض محمد خورشیدی، معاون برنامه ریزی و توسعه دادگستری استان گلستان نیز در پایان این جلسه از مدیران دستگاه قضایی استان خواست برای تدوین هر چه بهتر و کاربردی تر شدن این برنامه، پیشنهادات خود را به کارگروه های شورای برنامه ریزی استان مستقر در اداره کل دادگستری ارائه کنند.