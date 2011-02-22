پرداخت تسهیلات 31 میلیون تومانی نوسازی مینی بوس در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مجیدرضا نصرالله نژاد ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: این تسهیلات از سوی سازمان حمل و نقل جاده ای کشور و اداره کل حمل و نقل و پایانه های مازندران به دارندگان مینی بوس های فرسوده در مازندران پرداخت می شود.

وی افزود: این تسهیلات اکنون به دارندگان مینی بوس های مدل 58 و پایین تر از آن در ازای خارج کردن مینی بوس های فرسوده و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای پرداخت می شود.

مدیرکل حمل و نقل پایانه های مازندران درخصوص تسهیلات 31 میلیون تومانی به متقاضیان تصریح کرد: هشت میلیون تومان از این تسهیلات به صورت کمک بلاعوض، سه میلیون تومان قیمت خودرو و20 میلیون تومان با بهره حدود 14 درصد بانک صادرات به متقاضیان نوسازی مینی بوس پرداخت می شود.

نصرالله نژاد با اشاره به اینکه آماردقیقی از تعداد مینی بوس های فرسوده درمازندران وجود ندارد، یادآورشد: تاکنون حدود 50 دستگاه مینی بوس های فرسوده درمازندران خارج و نوسازی شد.

وی اضافه کرد: امسال حدود 40هزار نفر از اقشارمختلف مردم مازندران در قالب کاروان راهیان نور توسط اداره کل حمل ونقل و پایانه ها درقالب کاروان راهیان نور به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام می شوند.