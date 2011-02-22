جغرافیای سیاسی در خاورمیانه با سرعت در حال تغییر است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی که در پایان نشست دبیران حزب موتلفه سخن می‌گفت، افزود: حکومت 40 ساله قذافی با سقوط طرابلس سومین زنگ بیداری پس از سرنگونی رژیم‌های مصر و تونس بود. وقتی رژیم‌هایی با قدمت 30 و 40 سال در جهان عرب به راحتی سرنگون می‌شوند دیگران باید به اسلام و خواست مردم توجه کنند.

حبیبی اظهار کرد: واقعیت این است نظام امنیتی آمریکا در منطقه به هم خورده است و جغرافیای سیاسی در خاورمیانه با سرعت در حال تغییر و باز تعریف مرزهای خود است. کسی که کمترین هوش سیاسی را داشته باشد از مقابله با اسلام و ملت‌ها که خواهان حکومت اسلامی هستند دست برمی‌دارد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به قیام مردم بحرین تصریح کرد: ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین مستقر است. مردم زیر باران گلوله شعار لبیک یا حسین سر می‌دهند. این شعار به زودی جهان اسلام را در برگرفته و به حضور نظامی آمریکا در منطقه خاتمه می‌دهد.

حبیبی تاکید کرد: آمریکا ضعیف شده است و امروز غرب ضعیف‌ترین ایام قدرت خود را در منطقه می‌گذراند و در عوض اسلام هر روز پرقدرت در صحنه سیاسی ظاهر می‌شود.

وی در تحلیلی درباره کار فتنه‌گران در روز 25 بهمن بیان کرد: منافقین، سلطنت‌طلب‌ها و مارکسیست‌ها به همراه سرویس‌های سیا و موساد در تهران پیاده نظام سران فتنه را تشکیل می‌دهند. دستگیری‌های اخیر نشان می‌دهد استخوان بندی مقابله آنان با نظام و مردم به شدت پوسیده است. آن‌ها کوچکتر از آن هستند که بتوانند صدای اسلام خواهی و آزادی خواهی مردم جهان اسلام را با جیغ و داد در تهران تحت تاثیر قرار دهند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با طرح این سوال که چه نیازی به این موضوع هست، ادامه داد: قرار گرفتن سران فتنه در برابر مردم، نشان از ناامیدی از توان لشکرکشی خیابانی است و از کاهش شدید عده فتنه‌گران خبر می‌دهد.

حبیبی در ترسیم فضای گفتمان کشور خاطرنشان کرد: امروز دو گفتمان در کشور مطرح است یک گفتمان پیشرفت، خدمت و عدالت است که مقام معظم رهبری و مسئولان کشور در این مسیر حرکت می‌کنند. یک گفتمان نیز آشوب، فتنه‌گری، خیانت به ملت و خدمت به بیگانگان است.

وی افزود: صدای گفتمان آشوب فقط در رادیو آمریکا، بی بی سی و سایت‌های ضدانقلاب شنیده می‌شود. اما صدای گام‌های پیشرفت در کشور را می‌توان در سراسر کشور به ویژه مناطق محروم و مستضعف نشین به راحتی شنید.

حبیبی گفت: این‌که در 9 دی، 22 بهمن و رفراندوم‌های مکرر سران فتنه، منافقین و ضد انقلاب مورد لعن و نفرین مردم هستند بخاطر تولی مردم به ولایت و تبری آن‌ها از توطئه‌های آمریکاست این را مردم جهان و به ویژه جهان اسلام خوب می‌فهمند و حتی رادیو انگلیس در جریان همین فتنه با پخش شعارهای مردم؛ «بی بی سی حیا کن مملکت را رها کن»، «مرگ بر انگلیس» توسط منابع خود در تهران به این حقیقت اعتراف دارد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تقدیم لایحه بودجه دولت به مجلس اظهار کرد: اکنون وقت گله گذاری مجلس از دولت و دولت از مجلس نیست زیرا بودجه دیر به مجلس رسیده است امروز باید نمایندگان مردم برای همراهی با مردم در موضوع رسیدگی به بودجه سرعت عمل و دقت در تصمیم‌گیری خود را نشان دهند.

وی افزود: اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال جاری 46 درصد رشد داشته است. بودجه عمومی دولت 50 درصد و بودجه شرکت‌های دولتی 43 درصد، بودجه عمرانی دولت 51 درصد رشد داشته است این ارقام نیاز به کار مضاعف و همت مضاعف دارد که مجلس رسیدگی جدی و کارشناسانه داشته باشد و با همکاری دولت بودجه را تا پایان سال با شفافیت و رعایت اصل 53 به سامان برساند.

وی درباره ویژگی مهم بودجه سال 90 گفت: ویژگی مهم بودجه سال 90 عملیاتی کردن فروش نفت و گاز در داخل بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌هاست. مجلس و دولت باید در مورد رقم دقیق پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه بر اساس قیمت‌های موجود و نیز قیمت نفت 80 دلار و دلار 1050 تومان در مورد منابع فروش نفت و گاز در داخل و نیز سود شرکت‌های دولتی دست‌اندر کار تولید فرآوردهای نفتی به یک عدد واقعی برسند.

حبیبی ادامه داد: اگر دولت و مجلس در مصرف منابع آزاد شده دقیق و کارشناسی عمل کنند ما سال 90 را سال رونق اقتصادی توأم با کاهش شدید تورم و ابتکار عمل دولت برای حل مشکل بیکاری، خواهیم داشت.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در پایان گفت: حزب موتلفه اسلامی از نمایندگان محترم می‌خواهد با همدلی با دولت تا پایان سال جاری با دقتی دلسوزانه بودجه را به تصویب برسانند و عزم خود را در نشان دادن کار مضاعف و همت مضاعف نشان دهند.