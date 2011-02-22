حجم معاملات بورس تهران 43 درصد رشد کرد



به گزارش خبرگزاری مهر، کارگزارن بازار سرمایه در سومین روز بهمن ماه 89 در حالی دست از رقابت برای معامله سهام شرکت‌های کشیدند که ارزش بازار سهام با کاهش 1070 میلیارد ریال به یک میلیون و 35 هزار و 517 میلیارد ریال رسید.

در پایان معاملات امروز سه‌شنبه سوم اسفندماه جاری شاخص کل با 22 واحد کاهش نسبت به روزکاری قبل، عدد 21 هزار و 739 واحد را نشان می‌دهد.

این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت بزرگ با افت 3/3 واحدی به عدد 1300 واحد رسید.

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 27 هزار و 257 واحد رسید که نسبت به روز یک‌شنبه اول اسفندماه امسال 103 واحد کاهش داشته است.



شاخص بازار اول هم امروز عدد 18 هزار و 202 واحد را نشان می دهد که این رقم نسبت به روزکاری قبل 27 واحد افت دارد. در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با افزایش 34 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 28 هزار و 473 واحد توقف کرد.

همچنین شاخص صنعت با افت 30 واحدی نسبت به روز یکشنبه سوم اسفندماه در عدد 16 هزار و 620 واحد متوقف شد.