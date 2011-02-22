شیث برای متهم کردن دایی شاهد دارد/ او شکایتش را از دادسرا پس می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شریفی با بیان این مطلب افزود : طبق قرار قبلی شیث رضایی امروز سه شنبه در کمیته انضباطی حاضر شد و به سئوالات اعضای کمیته پاسخ داد. ایشان در کمیته انضباطی گفت که مصاحبه هایی که انجام داده برای دفاع از خودش بوده و چهار شاهد دارد که ثابت می کند او به خانواده های هواداران پرسپولیس در دوبی اهانت نکرده است و در جلسه بعدی رسیدگی آنها را همراه با خودش به کمیته انضباطی خواهد آورد. البته ایشان گفت که به من توهین شده وعکس العمل ناخواسته ای از سوی او بروز کرده که می پذیرد رفتار درستی نبوده است.

رئیس کمیته انضباطی یادآور شد : در جلسه امروز قرار شد تا وکالت نوید مجد قوانلو برای شیث اعتبار داشته باشد. ضمن اینکه شیث رضایی شکایت دیگری ازعلی دایی به خاطر اظهارات سرمربی پرسپولیس در برنامه نود هم ارائه کرد که خواستار رسیدگی به آن از سوی کمیته انضباطی شد که قرار است فیلم و شاهدان عینی را هم به کمیته انضباطی ارائه کند. البته درباره مصاحبه خود شیث با برنامه نود تلقی شده است که اهانت های در لفافه به دایی مطرح شده که ایشان آن را تکذیب کرده و گفته چون حالت صحبت کردنش سریع بوده است چنین تلقی از صحبت های او شده است .



رئیس کمیته انضباطی درباره ثبت شکایت شیث در دادسرا گفت: طبق اساسنامه باید تمامی دعاوی اهالی فوتبال درکمیته انضباطی حل و فصل شود ضمن اینکه قوه قضائیه صلاحیت رسیدگی به همه شکایت ها به صورت عام را دارد اما بند یک ماده 64 اساسنامه فدراسیون فوتبال می گوید که باید در کمیته انضباطی دعاوی فوتبالی ها حل شود و گرنه اگر خلاف این ماده اتفاق بیفتد ، عضویت آن فرد در جامعه فوتبال به حالت تعلیق و حتی منجر به حذف وی خواهد شد.