47 دانش آموز چند معلولیتی در گلستان تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یوسف جمال عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: اگردانش آموز چند معلولیتی دارای بهره هوشی عادی باشد ازسن چهار تا شش سالگی در مدارس استثنایی خواهد بود و بعد به مدارس عادی معرفی می شود.

وی اظهار داشت: ولی اگر اینگونه دانش آموزان مشکل ذهنی داشته باشند از سن شش تا هشت سالگی در آمادگی مشغول به تحصیل خواهند شد.

مدیرآموزش و پرورش استثنایی استان گلستان گفت: براساس دستورالعمل شناسایی دانش آموزان چند معلولیتی باید زودتر صورت گیرد و برگزاری فراخوان الزامی است.

جمال اظهار داشت: در تشخیص این دانش آموزان ملزم به تشکیل کمیته درمراکز آموزشی و در مرکز استان هستیم.

وی همچنین از برگزاری مسابقات فوتسال کارکنان در سطح استان خبر داد و گفت: تیم مینودشت عنوان قهرمانی را بدست آورد.

وی خاطرنشان کرد: دراین دوره از مسابقات که بصورت منطقه ای برگزار شد در منطقه غرب تیم های کردکوی وگرگان ودر منطقه شرق تیم های کلاله ومینودشت به مرحله نهایی صعود کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نیمه نهایی تیم توحید کردکوی با حساب پنج برسه از سد شکوفه کلاله گذشت و تیم کوشا مینودشت با یک گل تیم یاوران امام علی (ع) راشکست داد.

در بازی نهایی تیم کوشا با نتیجه پنج بر یک توحید کردکوی را شکست داد و به مقام قهرمانی دست یافت.

در بازی رده بندی تیم شکوفه کلاله با حساب دو بر یک از سد یاوران امام علی ( ع ) گذشت ومقام سوم را بدست آورد و در این دوره از مسابقات کاپ اخلاق به تیم گرگان رسید.