به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد غفاری ظهر سه شنبه در جلسه‌ ای که در محل مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی و با حضور هیات رییسه و اتحادیه‌های تحت پوشش برگزار شد، اظهار داشت: در زمان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بازاریان و اصناف یاری ‌گر ما بودند و همچنین در در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نیز بار دیگر از ما پشتیبانی کردند.

قائم مقام استاندار خراسان رضوی در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ‌ها بیان کرد: قبل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها چندین نگرانی از جمله وجود التهاب در بازار، ذخیره‌ سازی کالاهای اساسی، کنترل و نظارت بازار و همچنین بحث صادرات و واردات وجود داشت که هم اکنون پس از گذشت چند ماه از اجرای طرح، تمام این نگرانی‌ها برطرف شده و ما هیچگونه مشکلی در این زمینه نداریم.

سردار غفاری گفت: از اول آبان ماه سال جاری تاکنون حدود 110 هزار مورد بازرسی در سطح شهر مشهد به عمل آمده است که تعداد اندکی از این بازرسی ‌ها منجر به تشکیل پرونده گردیده است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: با توجه به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و کنترل‌ های صورت پذیرفته، خروج کالا به صورت قاچاق از بین رفته است و در حال مهار کردن ورود کالای قاچاق به ایران هستیم.