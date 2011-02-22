حسین پیریایی در حاشیه همایش بررسی چالشها و راهکارهای کاربست یافته های پژوهشی شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پژوهش مبنای توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.

وی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به پژوهش و تبدیل علم به تولید، خاطر نشان کرد: متاسفانه در حال حاضر پژوهشهای صورت گرفته در حوزه تعلیم و تربیت منجر به حل مشکلات این حوزه نمی شود.

تغییر مقاطع و حذف مقاطع تحصیلی باید بر اساس پژوهش باشد

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در این بخش راهکارهایی برای کاربست یافته های پژوهشی نداشته ایم، عنوان کرد: این در حالیست که پژوهش های آموزشی باید مبنای سیاست گذاری ها در حوزه آموزش و پرورش قرار گیرد.

پیریایی با تاکید بر اینکه تغییر مقاطع و حذف مقاطع تحصیلی باید بر اساس پژوهش باشد بیان داشت: پژوهش های آموزشی باید مبنای عملکرد آموزشی قرار گیرد.

وی علل عدم کاربست یافته های پژوهشی را در دو بخش درونی و بیرونی مورد بررسی قرار داد و عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که حوزه پژوهش را تحت تاثیر قرار داده است پایین بودن کیفیت طرح های پژوهشی است به طوری که عمده این طرح ها در حد ابتدایی و اولیه باقی می ماند.

90 درصد هزینه های پژوهشی را دولت می پردازد

این پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت با بیان اینکه تصدی گری دولت در حوزه پژوهش زیاد است، ادامه داد: در حال حاضر 90 درصد هزینه های پژوهشی را دولت می پردازد که ما در این زمینه کشورهشتاد و دوم در جهان هستیم.

پیریایی ادامه داد: باید تلاش شود با کاهش تصدی گری دولت در حوزه پژوهش بستر ترغیب بخش خصوصی برای ورود به این حوزه فراهم شود.

وی از عدم نیاز سنجی به موقع سازمانهای اجتماعی به عنوان یکی دیگر از چالش های حوزه پژوهش آموزشی نام برد و بیان داشت: از سوی دیگر فقدان پایگاههای اطلاعاتی مناسب برای جمع آوری اطلاعات به ویژه منابع فارسی یکی از بزرگترین مشکلات موجود در این زمینه است.

ضرورت پژوهش سنجی در حوزه تعلیم و تربیت

این استاد دانشگاه از نبود سیستم نظارتی قوی برای انجام طرح های پژوهشی به عنوان یک مشکل نام برد و عنوان کرد: این در حالیست که برخی از پژوهشگران ما دارای ضعف در دانش پایه پژوهشی هستند.

پیریایی فقدان ساز و کارهای لازم برای به کارگیری نتایج پژوهش و عدم مدیریت مالی بودجه پژوهش را از دیگر چالش ها در این زمینه دانست و خاطر نشان کرد: مورد دیگری که باید توسط متولیان در این زمینه مورد توجه قرار گیرد بحث پژوهش سنجی است.

وی بر ضرورت تقویت نظام اطلاع رسانی با راه اندازی پایگاههای اطلاعاتی تاکید کرد و بر ضرورت برقراری ارتباط علمی و اداری بین محقق و مجری پژوهش تاکید کرد.