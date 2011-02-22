موتورسیکلتهای توقیف شده با احراز مالکیت ترخیص می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سرهنگ حسین غلامی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همزمان با ولادت حضرت محمد(ص) تمام موتور سیکلت های توقیف شده داخل پارکینگ نیروی انتظامی ترخیص می شود، اظهارداشت: تمام موتورهای توقیفی به جز مواردی که دستور مقامات قضایی دارد، بدون دریافت هیچگونه وجه از سوی نیروی انتظامی پس از احراز مالکیت تحویل داده می شود.

وی به ساماندهی موتورسیکلتها در سال 90 اشاره کرد و افزود: در مدت باقیمانده سال 89، پلاک ملی جدید برای موتورسیکلتهای متقاضی مراجعه کننده صادر می شود.

رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان با تاکید به اینکه موتور سواران تا پایان سال فرصت دارند داوطلبانه پلاک موتور خود را تعویض کنند، گفت: در سال آینده از تردد موتور سیکلتهای غیر مجاز که پلاک آنها تعویض نشده جلوگیری به عمل می آید.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از موتورسیکلتها در روزهای پایانی سال به دلیل افزایش حجم ترددها از داخل پیاده روها عبور می کنند، اضافه کرد: طرح جلوگیری از تردد موتور سیکلتها در پیاده رو ها به منظور رفع سد معبر به صورت پایلوت از پیاده رو های چهارباغ عباسی آغاز می شود.

سرهنگ غلامی تصریح کرد: برای دارندگان موتور سیکلتهای متخلف برگه جریمه صادر و به موتور سیکلت ها نصب خواهد شد.

وی با بیان اینکه برخی خودروها در این مدت بدون توجه به پلاک خودرو در طرح محدوده ترافیک تردد کرده اند، افزود: از اول اسفندماه اعمال قانون برای خودروهایی که مجوز تردد ندارند به صورت جدی اجرا و رانندگان متخلف 13 هزار تومان جریمه می شوند.

رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه چندین ماه از طرح زوج و فرد خودروها در اصفهان می گذرد، تصریح کرد: از زمان اجرایی شدن این طرح با کاهش ترافیک در محدوده مرکزی شهر اصفهان روبه رو بوده ایم و حجم بار ترافیک تاحدودی به حاشیه شهر اصفهان کشیده شده است.

روزانه 400 برگه جریمه راهی درب منازل رانندگان متخلف می شود

وی در ادامه بیان داشت: جهت سهولت در تردد خودروها در سطح شهر و نیز نظارت بیشتر، با همکاری شهرداری اصفهان گشتهای ویژه ای را برای نظارت و کنترل اتوبوسها و تاکسیها برای روزهای پایانی سال به منظور جابه جایی مسافران و عدم راه بندان در برخی معابر پر تردد انجام وظیفه می کنند.

سرهنگ غلامی به نصب دوربینهای کنترل کننده تردد خودروها در بزرگراه ها اشاره کرد و گفت: از طریق دوربین های داخل شهر تخلفات رانندگان ثبت و به همراه عکس برگه جریمه ارسال می شود.

وی افزود: روزانه 400 مورد تخلف به آدرس رانندگان متخلف ارسال می شود که این تعداد در مرکز کنترل ترافیک ثبت شده، که عبور از چراغ قرمز، دورزدن ممنوع، پارک دوبله، خط کشی عابر پیاده بیشترین میزان تخلفات ثبتی بوده است.