شهرداری آمل دارای سرپرست شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، شورای اسلامی شهر آمل احمد امیر سلیمانی مدیرعامل سازمان عمران شهرداری آمل را به عنوان سرپرست شهرداری آمل منصوب و وی را برای تصدی شهرداری جدید آمل به استانداری مازندران معرفی کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر آمل روز سه شنبه در آیین معارفه سرپرست شهرداری آمل گفت: اسلام دینی است که با همگرایی در محورهای اجتماعی تأکید می کند و در این دین دست یابی به کمال انسانی از مسیر اجتماعی شدن انسانها می گذرد.

سید محمد پ‍‍ژومان افزود: ما باید در مسئولیت های اجتماعی که داریم خدمتکاری برای همدیگر را یک اصل بدانیم.

وی با اشاره به اینکه عرفان اسلامی یک عرفان اجتماعی است، تصریح کرد: اگر انسان می خواهد به معرفت برسد باید خود را در ارتباط با خلق و خدمت به آنها قرار دهد.

پژومان گفت: اگر چه دایره عمل صالح وسعت بسیاری دارد ولی با توجه به اینکه اسلام بر مبانی اجتماعی تأکید می کند خدمت خالصانه به مردم عبادتی است که ارزش آن از گوشه نشینی و رهبانیت بیشترخواهد بود.

سرپرست جدید شهرداری آمل گفت: از اعضای شورای اسلامی شهر آمل نسبت به اعتمادی که به بنده داشته اند تشکر می کنم و امیدوارم با برنامه ریزی صحیح و سرعت بخشیدن به کارها پاسخ مناسبی را به اعتماد شهروندان و اعضای شورای اسلامی شهر بدهم.

احمد امیر سلیمانی، اولویت کاری خود را اتمام پروژه های نیمه تمام اعلام کرد وافزود: مشارکت مردم در انجام پروژه های شهری مهم است که به طور قطع مردم آمل با پیشنه فرهنگی که دارند یاری گر ما در اداره شهر هستند.

امیر سلیمانی به ارتباط دوستانه ای خود با مجموعه شهرداری اشاره کرد و گفت: برای خدمت به مردم این ارتباط همچنان وجود دارد زیرا معتقدم در سایه همدلی است که خدمت به مردم رنگ خدایی می گیرد و امیدوارم در این فرصت کمی که داریم توشه ای برای آخرت خود برداریم.