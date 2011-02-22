سفرهای دربستی ایام نوروز در خراسان جنوبی ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مهدی حسینی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خراسان جنوبی با 29 شرکت، شعبه و مؤسسه حمل و نقل مسافر و 963 دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی مسافربری اعم از اتوبوس، مینی بوس و سواری کرایه فعالیت ویژه نوروزی خود را با پیش فروش بلیت سفرهای نوروزی آغاز نموده است.
وی افزود: این اداره کل فعالیت ویژه خود را با تمام امکانات و رویکردی جدید طبق یک برنامه منظم از 25 بهمن ماه آغاز کرده و تدابیر لازم نیز اتخاذ شده است.
پیش فروش بلیتهای نوروزی به مدت 24 روز در استان
معاون حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی آغاز پیش فروش بلیتهای نوروزی را اول اسفندماه به مدت 24 روز دانست و ادامه داد: اجرای این طرح از اول تا هفتم اسفند به صورت اینترنتی و از هشتم تا 24 اسفندماه به صورت حضوری در محل دفاترمرکزی شرکتهای حمل و نقل مسافر مستقر در پایانه های عمومی مسافربری و نیز دفاتر فروش بلیت شرکتهای مذکور در سطح شهرهای استان انجام می شود.
حسینی گفت: برای ترویج فرهنگ تهیه غیرحضوری بلیت و خرید سریع، راحت و آسان متقاضیان می توانند از امکان فراهم شده تهیه اینترنتی بلیت بیشتر استفاده کرده و در صورتی که مقدور نبود پس از زمان اعلام شده به صورت حضوری به شرکتهای مسافربری مراجعه کنند.
وی افزود: تهیه بلیت اینترنتی زمینه افزایش رفاه مردم، کاهش سفرهای شهری و افزایش استفاده از فناوری نوین را نیز فراهم می کند که از ایجاد ترافیک و تجمع در دفاتر پیشفروش بلیتهای مسافرتی جلوگیری می کند.
معاون حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی بیان داشت: سفرهای برنامه ریزی شده از جمله اقدامات مناسب برای کاهش دغدغه و استرس مسافران در ایام تعطیلات است که این اقدام سبب میشود تا مسافران در برگشت هم با مشکل تهیه بلیت در شهر مقصد مواجه نشوند.
حسینی افزود: بازرسان این اداره کل با استقرار در پایانه های مسافربری استان بر نحوه عملکرد و ارائه خدمات مطلوب شرکتهای حمل و نقل نظارت می کنند.
وی تعداد دفاتر فروش بلیت در سطح شهرستانهای استان را 15 دفتر دانست و اظهار داشت: این دفاتر زیرنظر شرکتهای حمل و نقل مسافربری فعالیت می کنند.
