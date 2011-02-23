نشست زمین در اطراف سی و سه پل خطری برای پل ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محدوده عملیاتی تونل شرقی مترو اصفهان در فاصله کمتر از 10 متری رمپ جنوبی سی و سه پل فرونشست. این نشست در نقطه ای بوده که دستگاه حفار(تی بی ام) آخرین حفاریها را انجام داده است.

برخی شاهدان عنوان می کنند که این حفره‌ در حدود یک و نیم در سه متر و عمق نزدیک به دو تا سه متر ایجاد شده است. اما رئیس شورای شهر اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: تنها سطح زمین به عمق یک در دو متر نشست کرده است.

عباس حاج رسولی ها گفت: این فرو رفتگی نباید باعث ایجاد نگرانی درباره استحکام بنای پل تاریخی سی و سه پل شود چرا که با این پل زیادی فاصله دارد.

وی گفت: این موضوع با پر کردن و بتون ریزی حفره ایجاد شده توسط دستگاه های میکسر حل شده است.

در همین رابطه عبدالجواد زعفرانی، مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان با اعلام اینکه هیچ حادثه‌ای برای تونل مترو در این منطقه رخ نداده به خبرنگار مهر گفته بود: اتفاقی چون شکستگی لوله یا نشست آب و یا عبور یک وسیله نقلیه سبب شد سطح زمین تنها مقداری نشست کند که آن را هم پر کردیم.

زعفرانی همچنین عمق نشست زمین را نزدیک به یک تا دو متر دانست و ادامه داد: این نشست در عملیات حفاری تونل مترو مشکلی ایجاد نکرده و همچنان دستگاه TBM مشغول حفاری است.

یک کارشناس میراث فرهنگی نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت: سی وسه پل قبلا چهل تا دهنه یا "چشمه" داشته است بنابراین در قسمتی که اکنون فروریخته چشمه های دیگری نیز بوده که اکنون کور شده اند حتی در پل خواجو هم می توان برخی از این چشمه ها را دید. در قسمت زیرین محدوده ای که فرو نشسته چاههای دیگری هم وجود دارد.

این کارشناس بیان کرد: بستر و اطراف رودخانه زاینده رود ماسه ای است و بافت سستی دارد بنابراین هر نوع حفاری در این محدوده مشکل ایجاد می کند.

وی ادامه داد: شاید نشست زمین مشکل زیادی برای استحکام سی و سه پل ایجاد نکند اما همواره کارشناسان میراث فرهنگی اعلام کرده اند که عبور مترو از محدوده پل به طور حتم لرزشی را ایجاد می کند که جای نگرانی دارد.

وی افزود: با وجود همه این نگرانی ها بازهم مسئولان قطار شهری اصفهان می خواهند کار خود را انجام می دهند و به حفظ میراث تاریخی شهر بی اعتنا هستند.

این کارشناس میراث فرهنگی بیان کرد: سالها پیش میزان آب رودخانه در نتیجه بارندگی های زیاد، بالا می آمد شاید بتوان گفت اگر اکنون نیز این بارندگی ها ادامه داشت مترو اصفهان باید پر از آب می شد!

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان گفته است که این اداره کل پرونده‌ جدیدی درباره‌ مترو در دادگستری اصفهان باز و به شرکت قطار شهری مترو اعلام کرده که تا وقتی این مجموعه تضمین‌های عملی لازم را برای سلامت و ایمنی کامل بناهای تاریخی موجود در سر راه ندهد، این بحث به قوت خود باقی می ماند.