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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۵۳

گوهردهی خبر داد:

اجرای سه پروژه بزرگ صنعتی در جویبار

اجرای سه پروژه بزرگ صنعتی در جویبار

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شهرکهای صنعتی مازندران گفت: با تخصیص مبلغ 11 میلیارد ریال، سه پروژه بزرگ عمرانی در شهرک صنعتی جویبار اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در جویبار، ابراهیم گوهردهی ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی جویبار افزود: شهرکهای صنعتی به جایگاه مطلوبی رسیده  به طوری که امروز شاهد استقبال روز افزون جهت سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی هستیم.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران بیان داشت: با استقرار مجموعه ای از واحدهای صنعتی در یک محدوده و تأمین امکانات زیربنایی، در اجرای زیرساختها صرفه جویی خواهد شد.

وی با اشاره به رسالت شرکت شهرکهای صنعتی  در آماده سازی زیرساختهای لازم در شهرکها و نواحی صنعتی افزود: سه پروژه گازرسانی، زیرسازی آسفالت صنایع کارگاهی و احداث تصفیه خانه شهرک صنعتی جویبار با تخصیص اعتبار11 میلیاردی در حال اجرا است.

گوهردهی تصریح کرد: پروژه های در حال انجام، در رشد و شکوفایی این شهرک صنعتی نقش بسیار مهمی ایفا کرده و تأثیر بسزایی در افزایش سرمایه گذاری، تولید و اشتغال دارد.

شهرک صنعتی جویبار، با دارا بودن تعداد 52 واحد بهره بردار و حجم سرمایه گذاری317 میلیارد ریال و ظرفیت اشتغال تعداد هزار و 121 نفر در حال فعالیت است.

کد مطلب 1259315

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