اجرای سه پروژه بزرگ صنعتی در جویبار

به گزارش خبرنگار مهر در جویبار، ابراهیم گوهردهی ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی جویبار افزود: شهرکهای صنعتی به جایگاه مطلوبی رسیده به طوری که امروز شاهد استقبال روز افزون جهت سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی هستیم.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران بیان داشت: با استقرار مجموعه ای از واحدهای صنعتی در یک محدوده و تأمین امکانات زیربنایی، در اجرای زیرساختها صرفه جویی خواهد شد.

وی با اشاره به رسالت شرکت شهرکهای صنعتی در آماده سازی زیرساختهای لازم در شهرکها و نواحی صنعتی افزود: سه پروژه گازرسانی، زیرسازی آسفالت صنایع کارگاهی و احداث تصفیه خانه شهرک صنعتی جویبار با تخصیص اعتبار11 میلیاردی در حال اجرا است.

گوهردهی تصریح کرد: پروژه های در حال انجام، در رشد و شکوفایی این شهرک صنعتی نقش بسیار مهمی ایفا کرده و تأثیر بسزایی در افزایش سرمایه گذاری، تولید و اشتغال دارد.

شهرک صنعتی جویبار، با دارا بودن تعداد 52 واحد بهره بردار و حجم سرمایه گذاری317 میلیارد ریال و ظرفیت اشتغال تعداد هزار و 121 نفر در حال فعالیت است.