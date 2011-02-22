تن ندادن خاندان آل سعود به قوانین بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی در مطلبی با عنوان "درخواست از عربستان برای تحویل لیلی الطرابلسی" نوشت : ممکن است که به سبب گسترش قیامهای مردمی در دیگر کشورهای عربی به ویژه مصر و لیبی حوادث تونس تحت الشعاع قرار گرفته باشد، اما حوادثی رخ می دهد که نمی توان از آن غافل شود.

این روزنامه می نویسد: خبرگزاری رسمی تونس دیروز به نقل از سخنگوی دولت انتقالی از درخواست رسمی کشورش از عربستان سعودی برای تحویل "لیلی الطرابلسی" هسر" زین العابدین بن علی" رئیس جمهور مخلوع این کشور به سبب فساد و اقدامات غیر قانونی خبر داد.

این درخواست آزمونی بزرگ برای حکومت عربستان به شمار می رود، زیرا الطرابلسی و همسرش پس از قیام مردمی در تونس به این کشور گریخته اند.

روزنامه مذکور افزود: سئوال اینجاست که واکنش عربستان سعودی به این درخواست چیست؟ زیرا قوانین بین المللی عربستان را وادار به برآوردن این خواسته می کند، اما خاندان آل سعود معمولا زیاد به قانون توجهی نمی کند حتی اگر به آن عمل کند جزئیات آن را مطابق میل خود به پیش می برد.

عربستان سعودی این قوانین را هر طور که بخواهد تفسیر می کند بنابراین دشوار بتوان گفت که این کشور با این درخواست تونس پاسخ مثبت بدهد و رئیس جمهور مخلوع تونس و همسرش را تحویل بدهد یا دارایی های این دو را توقیف کند.

سابقه تاریخی وجود ندارد که عربستان پناهده ای را که به این کشور پناه می برد، تحویل بدهد، بلکه به طور دائم با این درخواستها مخالفت کرده است حتی اگر درخواست از جانب اینترپل باشد.

روزنامه فوق می افزاید: لیلی بن علی و خانواده اش و اطرافیانش نقش زیادی در ایجاد شکاف میان بن علی و مردم تونس ایفا کردند این موضوعی است که بن علی در آخرین سخنرانی اش به آن اعتراف کرد.

لیلی الطرابلسی دارایی های زیادی را از طریق به کارگیری نامشروع از قدرت به دست آورده است و دولت تونس باید این دارایی ها را به خزانه این کشور و مردم تونس بازگرداند.

این روزنامه نوشت : حاکمان مخلوع به این حقیقت رسیده اند که جمع ثروتهای زیاد تضمینی برای استراحت و بهره برداری آسان آن نیست، بلکه لعن و نفرین هر جا که باشند آنها را رها نخواهد کرد. کشورهای غربی اخیرا دارایی هایی را که این حاکمان در بانکهای این کشور امانت گذاشته اند، توقیف کرده اند.

روزنامه مذکور ادامه داد: وضعیت رئیس جمهور مخلوع تونس و خانواده اش تفاوتی با "حسنی مبارک" و فرزندانش نمی کند زیرا شمشیر توقیف و تعقیب دولتهای جدید هر جا که باشند آنها را رها نمی کند. بعید نیست که به زودی معمر قذافی و خانواده اش نیز به باشگاه تعقیب شدگان بپیوندند. این در صورتی است که انقلاب مردم لیبی مانند همتایان تونسی و مصری خود پیروز شود.