ضعف اطلاع رسانی و پژوهشهایی که خاک می خورد!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید جلال هاشمی در حاشیه همایش بررسی چالش ها و راهکارهای کاربست یافته های پژوهشی شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان لرستان اظهار داشت: باید مقوله تحقیقات آموزشی در سه محور فعالیتهای پیش از اجرا، ضمن انجام تحقیق و فعالیتهای پس از انجام تحقیق در عمل مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به دو عنصر مدیریت پژوهشی و تعامل پژوهشگران با تصمیم گیران خاطر نشان کرد: یکی از نکاتی که باید در آموزش و پرورش تثبیت شود توجه به روال"اول تحقیق بعد تصمیم" است.

این استاد دانشگاه بر ضرورت اصلاح برخی ساختارها در سازمان تاکید کرد و بیان داشت: باید تغیراتی در بدنه سازمان اعمال شود و در شرح وظایف اختیارات لازم برای استفاده از پژوهش ها تعبیه شود.

برخی اولویت های پژوهشی تزئینی است

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز همچنین بر ضرورت نیازسنجی پژوهشی تاکید کرد و یادآورشد: متاسفانه بسیاری از اولویت های پژوهشی در حوزه تعلیم و تربیت تزئینی است و نشان دهنده مشکلات واقعی آموزش و پرورش نیست.

هاشمی ادامه داد: با نگاهی به اولویت های پژوهشی در سازمانها دیده می شود که به میزان زیادی از اهداف و نیازهای جامعه هدف خود انحراف پیدا کرده اند.

وی با تاکید بر ضرورت شناسایی درست نیازهای پژوهشی حوزه تعلیم و تربیت ادامه داد: از سوی دیگر باید حمایتهای مالی از پژوهش های کاربردی صورت گیرد که متاسفانه ما شاهد هستیم که در چند سال اخیر عملا هیچ گونه حمایتی از پژوهش ها در حوزه تعلیم و تربیت صورت نمی گیرد و شورای تحقیقات راکد مانده است.

ضرورت تعامل نزدیک تصمیم گیران با پژوهشگران

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهیید چمران اهواز در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مسئولان به دلیل مشغله کاری زمان زیادی برای مطالعه ندارند، خاطر نشان کرد: باید یافته های پژوهشی به صورت پالایش شده در اختیار مدیران قرار گیرد.

هاشمی خواستار تعامل نزدیک تصمیم گیران با پژوهشگران شد و افزود: پژوهشگر نباید در جریان پژوهش تنها باشد و باید برای عملیاتی بودن یافته ها به صورت مستمر با مدیران تصمیم گیر در ارتباط باشد.

وی بر ضرورت ارزشیابی از پژوهشگران تاکید کرد و ادامه داد: در حین انجام تحقیق باید پژوهش ها مورد ارزیابی قرار گیرد تا روند پژوهش به انحراف کشیده نشود.

این پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت مهم ترین عامل در این حوزه را مخاطب شناسی و اطلاع رسانی دانست و عنوان کرد: عمده بار کاربست یافته های پژوهشی بر روی مخاطب شناسی و اطلاع رسانی است.

هاشمی تصریح کرد: ضعف در اطلاع رسانی منجر به در قفسه خاک خوردن پژوهش ها خواهد شد.