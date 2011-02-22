12 هزار اثر به کنگره آمد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به یزد، نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس از صبح امروز در استان یزد آغاز به کار کرده و بر طبق اعلام نظر مسئولان 12 هزار اثر به دبیرخانه کنگره شعر دفاع مقدس ارسال شده که این تعداد در 5 مرحله داوری شده است.

داوری ها در دو مرحله مقدماتی و سه مرحله نهایی صورت گرفته است.

آثار ارسالی به این کنگره در 4 بخش شعر دفاع مقدس با مضامین عاشورایی ، شعر مقاومت ملل ، شعر دفاع مقدس با رویکرد کودک و نوجوان تقسیم می شود. با توجه به اینکه دبیرخانه مرکزی این کنگره در تهران واقع است داوری های نهایی هم در تهران انجام شده اما در هر استان با توجه به وجود دبیر علمی آثار، داوری و برای نتیجه نهایی به تهران ارسال شده است.

سال گذشته و در دوره هجدهم کنگره سراسری شعر دفاع مقدس 9 هزار و 500 اثر به دبیرخانه واصل شد که در دوره نوزدهم این تعداد بالغ بر 12 هزار اثر است.

از دیگر نکات این دوره کنگره شعر دفاع مقدس حضور بارز بانوان شاعر است که سال گذشته 35 نفر برگزیده در سراسر کشور معرفی شدند اما در این دوره این آمار دو برابر شده است.

بر پایه این گزارش جوایز دوره نوزدهم به نسبت دوره های گذشته دو برابر شده و بر این اساس نفر اول 4 سکه بهار آزادی ، نفر دوم 3 سکه و نفر سوم، دو سوم سکه بهار آزادی به افراد تقدیری یک سکه هدیه می گیرند.

در دوره نوزدهم کنگره شعر دفاع مقدس 35 شاعر مطرح ملی حضور دارند.