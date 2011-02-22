پذیرش 70 مقاله در همایش بررسی چالشهای کاربست یافته های پژوهشی

محمد رضا بازگیر در حاشیه همایش بررسی چالش ها و راهکارهای کاربست یافته های پژوهشی شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این همایش در راستای بررسی چرایی کاربردی نشدن یافته های پژوهشی با حضور پژوهشگران استانی و کشوری در استان لرستان برگزار شد.

وی پیدا کردن چالش ها در این بخش و ارائه راهکارهای لازم برای اجرایی شدن یافته های پژوهشی را از جمله اهداف این همایش دانست و عنوان کرد: همایش بررسی چالش ها و راهکارهای کاربست یافته های پژوهشی در چهار محور برگزار شد.

مسئول پژوهشکده تعلیم و تربیت آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به ارسال 170 مقاله به دبیرخانه این همایش عنوان کرد: دو سوم این مقالات به دلیل غیر مرتبط بودن و کپی اینترنتی حذف شد.

بازگیر با اشاره به پذیرش 70 مقاله مرتبط در این همایش ادامه داد: در مجموع پس از سه دوره داوری هشت نفر حائز عناوین برتر در این همایش شدند.

وی با بیان اینکه پنج نفر در همایش یادشده حائز عنوان نخست و دو نفر دوم شدند، یادآور شد: از هشت برگزیده همایش بررسی چالش ها و راهکارهای کاربست یافته های پژوهشی پنج نفر از پژوهشگران خارج از استان بودند.

مسئول پژوهشکده تعلیم و تربیت آموزش و پرورش استان لرستان با بیان اینکه ابتدا فراخوان همایش در سطح استانی اعلام شده بود، ادامه داد: ولی با توجه به ارسال پوستر همایش برای استانهای دیگر و اطلاع رسانی از طریق سایت این پژوهشکده بسیاری از مقالات از سایر استانهای کشور به دبیرخانه همایش ارسال شده بود.

بازگیر با تاکید بر سیر صعودی فعالیتهای این پژوهشکده در دو سال اخیر، خاطر نشان کرد: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تصمیم گیری بر پایه پژوهش باید اهمیت پژوهش در دیدگاه مدیران نهادینه شود.