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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۴۹

در آذربایجان غربی؛

867 باب کلاس درس برای اسکان مسافران نورزی آماده می شود

867 باب کلاس درس برای اسکان مسافران نورزی آماده می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی از آماده سازی 867 باب آموزشگاه و کلاس درس جهت اسکان و ارائه خدمات به مسافران نوروزی در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ولی سمرقندی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان آذربایجان غربی افزود: 67 واحد آموزشگاهی،800 باب کلاس درس، پنج هزار ماشین با برچسب راهنمای افتخاری، 10 هزار نقشه راهنمای میهمانان، پیک موتوری برای راهنمایی و دستگاه های خودپرداز بانکی در ستادهای اسکان آماده پذیرایی و اسکان میهمانان فرهنگی در نوروز 90 آماده است.

وی ادامه داد: همچنین در راستای ارائه خدمات بهتر به مسافران بنرهای همسان جهت تبلیغ و هدایت میهمانان نوروزی چاپ و در نقاط پر رفت و آمد و مبادی ورودی شهرهای استان نصب می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی از فعال سازی سیستم ذخیره سازی و رزرو میهمانان فرهنگی از 10 تا 28 اسفند ماه سالجاری در سطح استان خبر داد و بیان داشت: ناظرانی از تهران اواخر اسفند برای نظارت و بازرسی از مدارس و محل های اسکان فرهنگیان اعزام می شوند.

سمرقندی با اشاره به اینکه مدارس و تجهیزات خود را در سه گروه الف، ب و ج در اختیار فرهنگیان قرار خواهد داد، اظهار داشت: همچنین جلسه ای جهت توجیه عوامل اجرایی در مدارس و ادارات استان برگزار می شود.

کد مطلب 1259323

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