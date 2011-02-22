فرهنگی مازنی از دریافت جایزه ویژه یونسکو انصراف داد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر قربانپور فرهنگی بسیجی آموزش و پرورش مازندران و ارائه کننده طرح دانش آموزان 1404 در جمهوری اسلامی که به عنوان مقاله برتر در یونسکو انتخاب و جهت دریافت جایزه بین المللی 2010 یونسکو معرفی شد از دریافت جایزه خود که با پشتیبانی پادشاه بحرین اعطا می شود به نفع مردم بحرین و حمایت از انتفاضه این کشور انصراف داد .

قربانپور در نامه ای به رهبر معظم انقلاب، ریاست جمهوری با اعلام این موضوع و ادای احترام به مقام شهیدان و جانبازان انتفاضه اسلامی منطقه خاورمیانه و کشور بحرین اظهار امیدواری کرد: همه امت اسلام به قدر وسع خویش برای پیروزی هرچه سریعتر انقلاب های منطقه و محقق شدن انقلاب جهانی اسلام تلاش کنند.

به گزارش مهر، به دنبال موج بیداری اسلامی در کشورهای منطقه، مردم بحرین نیز همگام با سایر کشورهای عربی از جمله تونس، مصر، اردن، لیبی و ... نسبت به اقدامات حکام این کشور اعتراض کرده که با سرکوب شدید نظامی حاکمان بحرین مواجه شد.



