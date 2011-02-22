40 درصد حقوق دریافتی بازنشستگان فرهنگی کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید محمد معز‌الدین سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی در قبال خدمات فرهنگیان وظیفه تکریم آنها را به عهده دارند، اظهار داشت: معلمان امروز تربیت‌یافتگان بازنشستگان امروز هستند و در بدترین شرایط کاری به وظیفه خطیر خود عمل کرده اند.

تکریم فرهنگیان نیاز به فرهنگ سازی دارد

وی افزود: در جامعه ما تکریم به فرهنگیان به طور شایسته جا نیفتاده است و احترام و تکریم فرهنگیان در جامعه باید فرهنگ‌سازی شود و این موضوع باید در صدر مسائل فرهنگیان قرار گیرد.

رفع تبعیض از جامعه بازنشستگان فرهنگی خواسته این قشر است

نائب رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان فرهنگی استان اصفهان با اشاره به اینکه رفع تبعیض از جامعه بازنشستگان فرهنگی از جمله خواسته‌های این قشر بوده، خاطرنشان کرد: باید برای این بازنشتگان مزایایی در نظر گرفته شود.

وی بیان داشت: یکی از مهمترین مسائل بازنشستگان فرهنگی اشتغال فرزندان آنها بوده و دولت باید شرایطی را برای اشتغال این افراد فراهم کند.

حقوق بازنشستگان فرهنگی باید مطابق با نرخ تورم باشد

معز‌الدین در خصوص افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان باید بر مبنای نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.

وی همچنین در ارتباط با بیمه پایه بازنشستگان فرهنگی گفت: از ابتدای فروردین ماه جاری حق بیمه پایه افزایش یافته ولی خدمات این بیمه تغییری نکرده است.

دولت فقط 5 درصد هزینه درمانی بازنشستگان فرهنگی را پرداخت می کند

نائب رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان فرهنگی استان اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشتر هزینه‌های درمانی بازنشستگان فرهنگی آزاد است، یادآور شد: دولت فقط پنج درصد از هزینه‌های درمانی این قشر از جامعه را پرداخت می‌کند و باید برای هزینه‌های درمانی بازنشستگان فرهنگی راهکار‌هایی اندیشیده شود

وی تاکید کرد: دولت باید برای تکمیل هزینه‌های درمانی بازنشستگان فرهنگی بیمه طلایی را راه‌اندازی کرده و این بیمه به بازنشستگان هم اختصاص داده شود.

معزالدین در ادامه صحبتهای خود با بیان اینکه در جامعه مدرک‌گرایی افزایش یافته است، تصریح کرد: با توسعه دانشگاه‌های مختلف، مدرک‌گرایی به صورت جدی افزایش یافته به گونه ای که روز به روز به تعداد بیکاران جامعه افزوده شده است.

وی تاکید کرد: خدمات معلمان در جامعه مستمر بوده و باید خدماتی که به شاغلین آموزش و پرورش ارائه داده می‌شود به بازنشستگان هم ارائه داده شود