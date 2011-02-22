برگزاری دوره آموزشی روشهای فنون تدریس در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ژاله خلیلی، رئیس موسسات کارآموزی آزاد استان بعد از ظهر سه شنبه افزود: تعداد 30 نفر از مربیان موسسات کارآموزی آزاد با شرکت در دوره فوق با روشهای نوین تدریس آشنا شدند.

وی هدف از برگزاری این دوره ها را آشنایی مربیان موسسات کارآموزی آزاد با فنون تدریس، استفاده از تجهیزات و ابزارآلات سمعی، بصری، رایانه و به عبارتی آشنایی و بکار گیری تکنولوژی روز دنیا و انتقال آن به کار آموزان دانست.

خلیلی در ادامه افزود: برگزاری این آموزش ها در ارتقای توانمندی مربیان شاغل و فرایند های یادگیری کارآموزان تاثیر بسزایی دارد.

تا کنون 405 نفر از مربیان موسسات کارآموزی آزاد در 18 دوره آموزشی روشهای فنون تدریس " CBT" برای احراز صلاحیت مربیگری بخش خصوصی در آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی این دوره را گذرانده اند.