به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محسن عابدینی‌پور با اعلام این مطلب گفت: در راستای ارتقای‌ سطح خدمت رسانی به شهروندان و با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و نیاز فزاینده شهروندان به بهره‌مندی از سرویس‌های عمومی درون شهری، ‌شهرداری قم نسبت به خریداری 61 دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس جدید، مدرن و مجهز به سیستم روز اقدام نموده است.



وی تصریح کرد: این تعداد خودرو با اعتباری بالغ بر 52 میلیارد ریال از محل اعتبارات شهرداری قم تأمین و خریداری شده است و تا پایان سال جاری به ناوگان حمل و نقل درون شهری قم افزوده خواهد شد.



عابدینی‌پور با بیان اینکه این تعداد خودرو در مسیرهای پر تردد و مورد تقاضای شهروندان مشغول فعالیت خواهند شد افزود: در حال حاضر تعداد 430 دستگاه اتوبوس در سطح شهر قم در حال فعالیت می‌باشد که با توجه به افزایش روزافزون جمعیت شهر قم، ‌این تعداد اتوبوس کافی نیست و باید افزایش یابد.

