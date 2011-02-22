به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محسن عابدینیپور با اعلام این مطلب گفت: در راستای ارتقای سطح خدمت رسانی به شهروندان و با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها و نیاز فزاینده شهروندان به بهرهمندی از سرویسهای عمومی درون شهری، شهرداری قم نسبت به خریداری 61 دستگاه اتوبوس و مینیبوس جدید، مدرن و مجهز به سیستم روز اقدام نموده است.
وی تصریح کرد: این تعداد خودرو با اعتباری بالغ بر 52 میلیارد ریال از محل اعتبارات شهرداری قم تأمین و خریداری شده است و تا پایان سال جاری به ناوگان حمل و نقل درون شهری قم افزوده خواهد شد.
عابدینیپور با بیان اینکه این تعداد خودرو در مسیرهای پر تردد و مورد تقاضای شهروندان مشغول فعالیت خواهند شد افزود: در حال حاضر تعداد 430 دستگاه اتوبوس در سطح شهر قم در حال فعالیت میباشد که با توجه به افزایش روزافزون جمعیت شهر قم، این تعداد اتوبوس کافی نیست و باید افزایش یابد.
با اعتبار 52 میلیارد ریال /
61 دستگاه اتوبوس و مینی بوس به ناوگان حمل و نقل شهری قم افزوده میشود
قم - خبرگزاری مهر: شهردار قم از ورود 33 دستگاه مینی بوس و 28 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل درون شهری قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محسن عابدینیپور با اعلام این مطلب گفت: در راستای ارتقای سطح خدمت رسانی به شهروندان و با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها و نیاز فزاینده شهروندان به بهرهمندی از سرویسهای عمومی درون شهری، شهرداری قم نسبت به خریداری 61 دستگاه اتوبوس و مینیبوس جدید، مدرن و مجهز به سیستم روز اقدام نموده است.
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