۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۰۱

همایش چالشهای آموزشی و پرورشی مدارس مازندران برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش مازندران گفت: همایش بررسی چالش های آموزشی و پرورشی مدارس مازندران توسط اداره آموزش و پرورش بهنمیر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی امیری افزود: مهم ترین محورهای این همایش شامل بررسی چگونگی ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای مطالعه دروس پایه، بررسی استفاده از بازی های رایانه ای در سلامت دانش آموزان و رابطه آن با پیشرفت یا افت تحصیلی دانش آموزان، نقش والدین و سطح سواد آنها و تاثیر آن بر روند تحصیلی دانش آموزان است.

وی خاطر نشان کرد: مقالاتی که به دبیرخانه این همایش ارسال می شوند باید حداکثر 300 کلمه به همراه کلید واژه و اصل مقاله حداکثر در 12 صفحه A4  با فونت BZAR و اندازه قلم 14 با نرم افزار WORD2003 تایپ شده و با فرمت PDF یا DOC  به آدرس دبیرخانه واقع در بهنمیر ، خیابان امام خمینی ، اداره آموزش و پرورش ، واحد تحقیقات و پژوهش ، کد پستی 13196-47441 ارسال شود .
 
وی تصریح کرد: این همایش اردیبهشت ماه سال آینده در هفته بزرگداشت مقام معلم برگزار می شود و علاقمندان به شرکت در این همایش باید مقالات خود را تا 20 فروردین ماه سال 90 ارسال کنند.
 
مدیر کل آموزش و پرورش مازندران در ادامه گفت: طرح ارتقاء بنیه علمی دانش آموزان مناطق محروم برای نخستین بار با رویکرد گسترش عدالت آموزشی برای چهار هزار دانش آموز مناطق محروم اجرا می شود .
 
امیری با بیان اینکه 680 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی برای اجرای این طرح اختصاص یافت افزود : یک تیم 7 نفره شامل دبیران تخصصی رشته های مختلف و مشاوره آموزشی با ارائه CD های آموزشی و جزوات کنکور به دانش آموزان مناطق محروم اعزام می شوند.
 
وی تصریح کرد: این طرح به مدت 30 روز اجرا می شود که دانش آموزان با نحوه تست زنی، برنامه ریزی در کنکور، مشاوره ، نحوه مطالعه ، نکات مهم دروس و ضرایت دروس آشنا می شوند.
 
هدف از اجرای این طرح فراهم آوردن زمینه مناسب و آمادگی لازم جهت ادامه تحصیل دانش آموزان در دوره های آموزش عالی ، هدایت تحصیلی دانش آموزان به دوره های آموزش عالی مطابق با استعدادهای و علاقه آن ها ، فراهم کردن زمینه مناسب برای شکوفایی استعدادهای دانش آموزان مناطق محروم است.
