پنجاهمین روستای تنکابن از نعمت گاز بهره مند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برای گازرسانی به این روستا، شش هزار و ۹۱۶ متر شبکه گذاری با اعتبار سه میلیارد و ۹۶۰ میلیون ریال صورت گرفته و ۳۳۱ خانوار روستای توبن از این نعمت برخوردار شدند.

سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران در مراسم افتتاح گاز این روستا با اشاره به تلاش دولت برای ایجاد زیرساخت های توسعه در نقاط مختلف کشور، گفت: با گازرسانی به هر منطقه علاوه بر رفاه زندگی اهالی، زمینه توسعه صنعت و ایجاد اشتغال نیز فراهم می شود.

وی با بیان اینکه در طول دولت های نهم و دهم به بیش از ۷۲۰ روستای مازندران گازرسانی شد، تصریح کرد: در حال حاضر ۶۷ درصد روستاهای استان از نعمت گاز برخوردار هستند.

جوانان ارزشمندترین سرمایه های استان هستند

استاندار مازندران با اشاره به وجود منابع و مواهب متنوع خدادادی در استان، گفت: جوانان مومن و فرهیخته مهم ترن سرمایه و ظرفیت بالقوه این استان به شمار می روند.

طاهایی، مراسم افتتاحیه ساختمان جدید دانشگاه غیر دولتی شفق نشتارود، توسعه آموزش عالی را از برکات انقلاب اسلامی دانست و افزود: یکی از مهم ترین اهداف انقلاب اسلامی و توصیه رسول اکرم (ص) توسعه دانایی است.

وی، پیشرفت جمهوری اسلامی در زمینه علم و فناوری را در مقایسه با پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی قابل توجه اعلام و خاطرنشان کرد: جوانان کشور ما در حال حاضر به افتخارات علمی فراوانی دست یافته اند اما برای رسیدن به قله های دانش راه درازی در پیش داریم.

طاهایی، با تاکید بر تربیت انسان عالم در مراکز دانشگاهی، بیان داشت: اگر در فضای دانشگاه ها مفاهیم دینی و انقلابی زنده نگه داشته شوند شاهد تحولات چشم گیری در عرصه علم و عمل خواهیم بود.

موسسه آموزش عالی غیر دولتی شفق در حال حاضر دارای هزار و 126 دانشجو در هفت رشته تحصیلی بوده و برای احداث ساختمان جدید این مرکز حدود یک میلیارد تومان هزینه شده است.

استاندار مازندران از کارخانه پارس نئوپان شهر نشتارود بازدید کرد.

این واحد صنعتی با ظرفیت تولید روزانه ۲۵۰ متر مکعب نئوپان زمینه اشتغال ۵۰۰ نفر را به طور مستقیم فراهم کرده است.