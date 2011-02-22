ایران و اوکراین زمینه های فراوانی در همکاری سیاسی،اقتصادی و فرهنگی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر قاسمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کی یف و ولادیمیر لیتوین رییس شورای عالی اوکراین آخرین تحولات روابط دو جانبه مسائل منطقه و بویژه همکاریهای پارلمانی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

اکبر قاسمی با اشاره به ظرفیتهای شکل گرفته طی 19 سال سابقه مناسبات و مراودات دو کشور اظهار داشت: مناسبات دو کشور مبتنی بر پایه های مستحکم و ساختار حقوقی متین و علایق سنتی و دوستی دو ملت شکل گرفته است و چشم انداز خوبی برای آینده آن متصور است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در کی یف با بر شمردن ظرفیتهای گسترده عرصه های همکاریها خاطر نشان ساخت: ما ظرفیتهای فراوانی برای گسترش همکاریها در حوزه های سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی برخورداریم که طی چند سال اخیر بخشهایی از آن ناشناخته باقی مانده است و تبلور ایده های رهبران دو کشور با برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور و تبادل هیئتهای پارلمانی و گروه های دو ستی و افزایش رایزنی های فیمابین محقق خواهد شد.

ولادیمیر لیتوین رییس شورایعالی اوکراین اظهار داشت: ما امیدواریم که در آینده نزدیک شاهد افزایش روزافزون روابط دو کشور باشیم و ضروری است که روابط دو کشور بطور کیفی و کمی ارتقا یابد و هر کاری که لازم باشد آمادگی داریم برای این منظور انجام دهیم.

وی افزود: همانطور که جنابعالی اشاره کردید میزان روابط تجاری و اقتصادی دو کشور در سطح و شان ظرفیت های دو کشور نیست و بسیار اندک است و ما این ارزیابی را صحیح می دانیم.

لیتوین گفت: ما در روابط خود با ایران ، واقعیات و توانمندیهای ایران را بطور عینی مورد ارزیابی قرار داده و ما ایران را کشوری با چشم انداز رو به رشد و روشن ارزیابی می کنیم.

وی در پایان خاطر نشان ساخت ما نسبت به توسعه روابط پارلمانی در سطوح مختلف از جمله تبادل هیئت ها ، نشست کمیته ها و گروه دوستی مشترک علاقمند هستیم و گامهای موثری در آینده نزدیک برداشته خواهد شد.