کشورهای مستقل با مواضع مشترک توطئه آمریکا را خنثی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، داوید بلاسکس کارابایو سفیر ونزوئلا در تهران ظهر امروز سه شنبه با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار بروجردی با تاکید بر اهمیت گسترش و توسعه روابط پارلمانی فیمابین گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از هرگونه اقدامی برای گسترش ارتباطات میان جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا به منظور تامین منافع دو ملت استقبال و حمایت می کند.

بروجردی با اشاره به فشارهای استکبار جهانی عله ملت ایران و کشورهای انقلابی جهان افزود: کشورهای مستقل و انقلابی باید با اتخاذ مواضعی مشترک توطئه های امپریالیسم از جمله آمریکا را خنثی کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر منطقه با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی در صدد تلاش برای موج سواری و هدایت تحولات منطقه به سود منافع خود می باشند، گفت: تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه به نفع ملت های آزادیخواه منطقه برای تشکیل حکومت های مردمی خواهد بود.

در ادامه این ملاقات کارابایو سفیر ونزوئلا در تهران با تاکید بر وجود ظرفیت های فراوان برای گسترش روابط میان ونزوئلا و جمهوری اسلامی ایران گفت: باید از فرصت های بیشمار موجود در دو کشور برای گسترش و توسعه ارتباطات و مناسبات سیاسی، اقتصادی و تجاری فیمابین هر چه بیشتر بهره برداری کرد.

وی در پایان با تاکید بر اهمیت نقش مجالس دو کشور در تقویت و تحکیم ارتباطات مشترک افزود: تبادل هیئت های سیاسی و پارلمانی میان ونزوئلا و جمهوری اسلامی ایران می تواند نقش مثبتی در توسعه و ارتقاء سطح روابط دو کشور ایفا کند.