نقش آفرینی سازمانهای مردم نهاد در خراسان رضوی آغازشد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفرزاده ظهرسه شنبه درگفتگوبا خبرنگاران افزود: در آستانه روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اولین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان با برگزاری انتخابات در شهرستانهای جوین و فیروزه از چهارم اسفند آغاز می شود .



وی با اشاره به اینکه این انتخابات در 25 شهرستان استان تا پایان اسفند ماه برگزار می شود گفت: بیش از پنج هزار داوطلب عضویت در این انجمن ها در استان ثبت نام کرده اند.



صفرزاده گفت: افزون بر دو هزار داوطلب، متقاضی عضویت در انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مشهد مقدس، می باشند .



تاکنون کارت های عضویت در ترکیب هیئت مدیره و بازرس انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در شهرستانهای استان تایید و صادرشده و در مشهد مقدس نیز صدور این کارت ها، ادامه دارد.

