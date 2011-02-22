نقش آفرینی سازمانهای مردم نهاد در خراسان رضوی آغازشد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفرزاده ظهرسه شنبه درگفتگوبا خبرنگاران افزود: در آستانه روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اولین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان با برگزاری انتخابات در شهرستانهای جوین و فیروزه از چهارم اسفند آغاز می شود .
وی با اشاره به اینکه این انتخابات در 25 شهرستان استان تا پایان اسفند ماه برگزار می شود گفت: بیش از پنج هزار داوطلب عضویت در این انجمن ها در استان ثبت نام کرده اند.
صفرزاده گفت: افزون بر دو هزار داوطلب، متقاضی عضویت در انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مشهد مقدس، می باشند .
تاکنون کارت های عضویت در ترکیب هیئت مدیره و بازرس انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در شهرستانهای استان تایید و صادرشده و در مشهد مقدس نیز صدور این کارت ها، ادامه دارد.
مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی از آغاز نقش آفرینی سازمانهای مردم نهاد در حمایت از حقوق مصرف کنندگان از چهارم اسفند در استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفرزاده ظهرسه شنبه درگفتگوبا خبرنگاران افزود: در آستانه روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اولین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان با برگزاری انتخابات در شهرستانهای جوین و فیروزه از چهارم اسفند آغاز می شود .
نظر شما