کارگاه های تخصصی مشاغل خانگی در آذربایجان غربی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حمید رضا خانپور بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به احصاء بیش از 120 رشته مشاغل خانگی اظهارداشت: در آینده نزدیک کارگاههای تخصصی در این زمینه در سطح استان راه اندازی و آموزش های لازم به علاقمندان ارائه می شود.

وی در ادامه توسعه مشاغل خانگی را یکی از راههای برون رفت از مشکل بیکاری جوانان دانست و بیان داشت: درراستای ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان جویای کار و اهتمام به توسعه آموزشهای مهارتی، آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی در نظر دارد زمینه های مهارت آموزی متناسب با بازار کار را دراستان فراهم کند.

خانپور با اشاره با ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه، ایجاد نظام ملی مهارت و فناوری را در راستای ارتقای توانمندسازی سرمایه های انسانی، ایجاد فرصتهای جدید شغلی و ارتقای جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت آموزی در کشور عنوان کرد.

این مقام مسئول در ادامه به کشورهای موفق در زمینه توسعه مشاغل خانگی اشاره کرد و بیان داشت: از 300 کشور موفق در زمینه توسعه مشاغل خانگی ، کشور ما با بررسی الگوی 150 کشور درصدد است بهترین الگوی سازگار با ساختار فرهنگی و اجتماعی کشور را به اجرا گذارد.