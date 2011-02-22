طرح استقبال بهار 1390 در شهر تهران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح با برنامه ریزی پنج ماهه معاونت امور مناطق شهرداری تهران و برگزاری مجموعه جلسات مختلف با معاونتها و ادارات کل ستادی، تدوین و با ابلاغ محمدباقر قالیباف به تمامی مجموعه های شهرداری تهران، طی هفته جاری به مرحله اجرا گذاشته شد.

در اولین سرفصل این طرح مطابق سنوات گذشته، فعالیت های عمومی در سطح مناطق 22 گانه برنامه ریزی شده که تمامی حوزه ها و دوایر تخصصی و اجرایی و همچنین مناطق در کنار سازمان هایی نظیر حمل و نقل و ترافیک، سازمان پارکها، سازمان میادین میوه و تره بار، سازمان آتش نشانی ، شرکتهای شهروند، واحد اتوبوسرانی، مترو ، ستاد معاینه فنی ، ادارات کل معاونت امور اجتماعی و فرهنگی ، شهریاران جوان ، ستاد مدیریت بحران و ... به فراخور شرح وظایف تعریف شده، نسبت به انجام تکالیف خود اقدام می کنند.

فعالیت های عمومی از جمله اقداماتی است که مطابق سالهای گذشته برای آماده سازی شهر برای استقبال از بهار طبیعت انجام می شود که رفت و روب، رنگ آمیزی المان های شهری، لکه گیری و آسفالت معابر ، همسطح سازی دریچه های تاسیساتی ، کاشت و نگهداری فضای سبز شهری ، رسیدگی به علائم ترافیکی ، آماده سازی بوستان ها برای روز طبیعت ، انجام برنامه های مختلف اجتماعی و فرهنگی و ... از جمله فعالیت های شهرداری تهران در این بخش از طرح استقبال از بهار است.

در دیگر سرفصل کاری طرح استقبال از بهار ، بهسازی 3 معبر بزرگراهی شهر تهران در نظر گرفته شده است که این امر همزمان با شروع طرح ، در بزرگراه شهید همت ، بخشی از بزرگراه شهید نواب صفوی حدفاصل میدان بصیرت ( حق شناس ) تا مرقد مطهر حضرت امام ( ره ) و بزرگراه آزادگان آغاز شده که پاک سازی ، بهسازی و تجهیز این 3 بزرگراه از سوی معاونتهای شهرداری تهران اجرایی شده است و در تمامی این اقدامات ، طراحی و اجرا با الزامات اجتماعی و فرهنگی صورت می گیرد.

مناسب سازی 22 معبراصلی از مناطق 22 گانه برای تردد معلولان و افراد کم توان از دیگر سرفصل کاری طرح استقبال از بهار 1390 بوده که مناطق با بهره گیری از توان و نیروهای خود نسبت به این موضوع اقدام خواهند کرد ، در این سرفصل، برنامه ها به گونه ای تنظیم شده که پس از پایان طرح، تغییرات برای شهروندان قابل لمس بوده و وضعیت تردد وسایط نقلیه عمومی و ایمنی عابران پیاده بهبود خواهد یافت و عوامل بی کیفیت و مزاحم از سطح معابر حذف و معابر فوق برای تردد مناسب معلولان مهیا می شوند.

در دیگر سرفصل طرح استقبال از بهار 1390، رسیدگی و بهسازی 22 محله از محله های 374 گانه شهر تهران در برنامه ریزی شده است که هر منطقه با انتخاب یکی از محله های خود ، با تمرکز امکانات و تجهیزات در آن ، نسبت به رفع مشکلات و کاهش نقایص و کاستی ها اقدام خواهد کرد به گونه ای که با پایان طرح، این 22 محله، الگویی برای دیگر محله های شهر تهران خواهند بود.

در دستورالعمل طرح استقبال از بهار، اقدامات عمرانی و خدماتی که برای این 22 محله برنامه ریزی شده است، برای دستیابی به « محله پاک و آباد » و اقدامات فرهنگی و اجتماعی و خدماتی که به معلولان و افراد آسیب پذیر ساکن دراین محله ها انجام خواهد شد برای دستیابی به " محله شاد و آرام " تحقق می یابد.

همچنین نظارت و کنترل عملکرد این طرح مطابق سال های گذشته بر عهده سازمان بازرسی شهرداری تهران بوده که این سازمان به صورت روزانه نسبت به بررسی کمی و کیفی اقدامات ، وظایف خود را به انجام خواهد رساند.