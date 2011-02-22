وحدت سیاسی لازمه تاثیر پذیری بر سایر نهضتهاست

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام کاظم لطفیان ظهر سه شنبه در آیین جشن ویژه خواهران که به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت در محل مکتب حضرت نرجس (س) برگزار شد، گفت: جامعه از درک حقیقت وجود پیامبر (ص) عاجز است و زبان بشر توان معرفی آن حقیقت جاوید را ندارد.

وی افزود: عظمت پیامبر (ص) آنگاه آشکار می‌شود که فتنه‌های جاهلیت و نگاه کورکورانه آنان را به خوبی بشناسیم.

حجت‌ الاسلام لطفیان با بیان جلوه‌هایی از زندگی دوران جاهلیت گفت: پیامبر (ص)، مردم سرگردان و دچار موج فتنه را نجات داد و آنان را از خواب غفلت و جاهلیت بیدار کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: پیامبر اکرم(ص)، رشته ‌های گسسته و بنای شکسته دین را احیا کرد.

حجت الاسلام لطفیان تصریح کرد: اگر در معرفت پیامبر (ص) کوتاهی کنیم، در اطاعت از آن حضرت نیز مشکلاتی فراروی جامعه اسلامی قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه با تأکید بر وحدت میان فرق و مذاهب اسلامی اظهارداشت: خداوند تبارک و تعالی خود بزرگترین منادی وحدت است و در قرآن کریم مردم را دعوت به یکپارچگی و خودداری از اختلاف دعوت کرده است.

وی با اشاره اینکه اختلاف و تفرقه موجب توسعه آشوب در جامعه می شود، بیان داشت: ذلت در تفرقه و عزت در اجتماع است.