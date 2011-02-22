آموزش رایانه و اینترنت ویژه جانبازان نابینا ارائه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید جعفری با اشاره به اینکه دوره ها و کلاس های آموزش کامپیوتر و اینترنت ویژه جانبازان نابینا از سال 84 آغاز شده است، افزود: جانبازان نابینا علی رغم محدودیت های جسمی و بالا بودن سن برای شرکت در این دوره ها استقبال کرده اند و با بهره گیری از این آموزش ها توانسته اند مهارت های قابل توجهی در این زمینه کسب کنند.

وی با اشاره به اینکه تا کنون حدود 200 جانباز نابینا به صورت حضوری ویندوز مقدماتی و پیشرفته اینترنت، کرزوایل و نصب نرم افزار های کامپیوتری را فرا گرفته اند، افزود:جانبازان نابینایی که در مقاطع تحصیلی مختلف مشغول تحصیل هستند به ویژه به منظور انجام تحقیقات پژوهشی و گذراندن واحدهای تحصیلی از برگزاری این کلاس ها استقبال کرده اند.

جعفری با بیان اینکه آموزش رایانه و اینتر نت ویژه جانبازان نابینا ادامه می یابد، گفت: از این پس برگزاری این دوره ها به صورت دایمی با بهره گیری از محضر اساتید این رشته ادامه دارد و جانبازان نابینا می توانند در ساعات مشخصی با مراجعه به محل هایی که به زودی تعیین می شود از آموزش های لازم استفاده کنند و اشکالات خود را نیز مرتفع کنند.

