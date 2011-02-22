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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۱۰

خرد:

سرانه تولید شیر در فارس 135 لیتر است

سرانه تولید شیر در فارس 135 لیتر است

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس سرانه تولید شیر در این استان را 135 لیتر و در کشور 131 لیتر اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، مهرزاد خرد در جلسه ای با دامداران و تولید کنندگان محصولات لبنی استان فارس افزود: امروزه باید به موضوع کیفیت و تنوع در تولید نگاه ویژه ای داشت و برای ذائقه های گوناگون بازاریابی حرفه ای انجام داد.

وی تبلیغات را یک عامل مهم در فروش محصولات لبنی دانست و افزود: در بازار فعلی رقابت بسیار تنگاتنگ و اجتناب ناپذیر شده از این رو تولیدکنندگان باید در امر فروش و عرضه محصولات خود از بازاریان و کارشناسان صنایع غذایی حرفه ای بهره گیرند تا بتوانند ضمن رونق بخشیدن به ساختار تولیدشان، صادرات محصولات خود را به اقصی نقاط کشور و جهان تعمیم دهند چنانچه در حال حاضر برخی از کارخانجات محصولات لبنی فارس وارد حوزه های جغرافیایی خارج از کشور شده و بازارهایی را در سراسر جهان به خود اختصاص داده اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در ادامه به بحث حذف یارانه شیر اشاره و اضافه کرد: در حال حاضر باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا هم دامدار و هم تولید کننده شیر به درک متقابلی از وضعیت یکدیگر رسیده و ضرر و زیانی متوجه هیچکدام نشود و در نهایت کارخانه دار از شیر تولید شده توسط دامدار داخل استان استفاده کند.

خرد خاطرنشان کرد: اگرچه خشکسالیهای چند سال اخیر مشکلاتی را در توسعه دامپروری استان ایجاد کرده اما با این حال باید اهتمام ورزید تا در برنامه پنجم مصرف سرانه ارتقا یافته و در بازار کشش ایجاد شود.

وی تشکیل خوشه های صنعتی را یکی از راهکارهای مهم در ایجاد تعامل میان تولید کننده شیر و کارخانه های تولید محصولات لبنی عنوان کرد و افزود: در چنین تشکیلاتی که متفاوت از تشکلهای تعاونی است، تولید کننده شیر، تهیه کننده ابراز، بازار و.. همگی حضور داشته و حرکتشان را با هم شروع می کنند، ادامه می دهند و به پایان می رسانند که این امر ضمن صرفه جویی و پرهیز از موازی کاری به پیشرفت بهتر کار و حصول نتیجه مطلوب منجر خواهد شد.

رئیس جهاد کشاورزی استان فارس در ادامه گفت: یکی از موارد مهم و موثر در نرخ رشد تولید شیر اقدامات اصلاح نژادی و تغذیه ای دام است که با کاهش دادن بارگیری از 90 میلیون به 40 میلیون رشد چشمگیری در کیفیت شیر تولید در استان شاهد بوده ایم. 

کد مطلب 1259345

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