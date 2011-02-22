۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۱۳

806 هزار تن کالا از مرز مهران به عراق صادر شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل گمرکات استان ایلام گفت: در سال جاری تاکنون بیش از 806 هزار تن کالا از مرز مهران به کشور عراق صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، بختیار رحمانی پور ظهر سه شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این میزان کالا شامل مصالح ساختمانی، خودرو، محصولات صنعتی و..بوده است.

وی بیان داشت: این میزان صادرات کالا در مقایسه با سال گذشته از نظر وزنی 23 درصد و از نظر ارزی 17 درصد کاهش یافته است.

رحمانی پور افزود: روزانه 3.5 میلیون لیتر فرآوده های نفتی از مرز بین المللی مهران به کشور عراق صادر می شود.

وی عنوان کرد: هم اکنون صادرات کالا از مرز بین المللی مران روند رو به رشدی به خود گرفته است.

وی یادآور شد: در حال حاضر تجار زیادی از مرز مهران برای تجارت فعالیت می کنند که مهمترن عامل آن تسهیل در صادرات و امنیت مرز است.

