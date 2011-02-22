روند تشکیل خانه مطبوعات لرستان قانونمند باشد/ تشکیل اتاق فکر مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام علی اسماعیلیان در جمع مدیران و سردبیران رسانه های استان لرستان در سخنانی با بیان اینکه کار خبرنگاری به نوعی تبلیغ و پیام رسانی است، اظهار داشت: شغل خبرنگاری حرفه ای مقدس است.

وی با اشاره به سیاست های خود در حوزه مطبوعات استان، تصریح کرد: من به هیچ کسی وابسته نیستم و تنها سیاست های وزارت ارشاد را در این حوزه ابلاغ و اجرا خواهم کرد.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان از تشکیل مجمع مشورتی با حضور خبرنگاران خبر داد و بیان داشت: با توجه به غنای فرهنگی موجود در استان از همه ظرفیتها در حوزه فرهنگ و هنر استفاده خواهیم کرد.

سند چشم انداز حوزه مطبوعات لرستان تدوین می شود

حجت الاسلام اسماعیلیان با تاکید بر اینکه باید طوری عمل کرد که از همه فرصتها و ظرفیتهای استان استفاده شود، یادآور شد: همچنین جلسات تخصصی به صورت مجزا در بخش مطبوعات محلی، روزنامه های سراسری و خبرگزاری ها برگزار و مشکلات هر حوزه به صورت مجزا بررسی خواهد شد.

وی خواستار همکاری همه رسانه ها در ارتقا حوزه فرهنگ و هنر استان شد و بیان داشت: همچنین باید سند چشم انداز حوزه مطبوعات استان تدوین شود.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با تاکید بر ضرورت تشکیل خانه مطبوعات استان افزود: کلید حل مشکلات خانه مطبوعات در دست خود اهالی مطبوعات و اصحاب رسانه استان است.

تشکیل خانه مطبوعات لرستان باید شفاف باشد

حجت الاسلام اسماعیلیان خواستار کنار گذاشتن اختلافات توسط اصحاب رسانه استان شد و گفت: خانه مطبوعات باید به دنبال رسیدگی به مسائل خبرنگاران باشد.

وی با تاکید بر اینکه رویه تشکیل خانه مطبوعات لرستان باید قانونمند باشد، ادامه داد: انتخابات خانه مطبوعات باید در کمال شفافیت برگزار شود.

حجت الاسلام اسماعیلیان با تاکید بر حمایت ارشاد از نشریات و خبرگزاری ها، ادامه داد: از نشریات نیز انتظار می رود به سمت علمی و تخصصی تر شدن حرکت کنند.

وی بر ضرورت توسعه آموزش های خبرنگاری در استان تاکید کرد وبیان داشت: مطبوعات استان در راستای تدوین سند چشم انداز این حوزه با این اداره کل همکاری لازم را داشته باشند.

شان مطبوعات بالاتر از این است که تنها به دنبال آگهی بروند

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان خواستار ایجاد اتاق فکر مطبوعات استان شد و گفت: شان مطبوعات استان بالاتر از این است که تنها به دنبال رپورتاژ و آگهی بروند.

حجت الاسلام اسماعیلیان با تاکید بر اینکه خبرنگاران هنرمند هستند، یادآور شد: این اداره کل همه تلاش خود را در راستای ایجاد عدالت در حوزه مطبوعات استان به کار خواهد گرفت.

وی خواستار تقویت رقابت سالم و اخلاق در بین نشریات استان شد و افزود: رسانه ها خودشان باید تلاش کنند که جایگاهشان را ارتقا دهند.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با اشاره به نقش رسانه در جریان جنگ نرم، تصریح کرد: امروز رسانه ها در خط مقدم این نبرد رسانه ای قرار دارند.

هر شهرستان لرستان نیازمند یک نشریه است

حجت الاسلام اسماعیلیان با اشاره به برنامه های این اداره کل در راستای انتشار نشریات تخصصی تصریح کرد: همچنین باید فرهنگسازی لازم در راستای ورود نشریات محلی به سبد خانوار صورت گیرد.

وی از مطبوعات به عنوان بازوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یاد کرد و بیان داشت: امیدواریم با سرمایه گذاری در این عرصه نشریات لرستان در مناطق مختلف کشور شناخته شوند.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با تاکید بر تخصصی شدن حوزه رسانه در استان ادامه داد: هر شهرستان استان باید یک نشریه داشته باشد که ما در این راستا حمایتهای لازم را انجام خواهیم داد.