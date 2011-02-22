۳ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۱۷

یک میلیارد و 144میلیون دلار کالا از گمرکات خراسان رضوی صادر شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی، گفت: یک میلیارد و 144 میلیون دلار کالا از گمرکات استان طی 10 ماهه سال جاری، صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفرزاده ظهر سه شنبه درگفتگو باخبرنگاران، اظهار داشت: این میزان صادرات، نسبت به مدت مشابه سال قبل، از نظرارزش 35 درصد رشد داشته است .

وی با اشاره به اینکه صادرات کالا از گمرکات استان در این مدت از نظر وزنی نیز 54 درصد رشد داشته است، افزود: طی 10 ماهه سالجاری وزن صادرات کالایی از استان معادل 1 میلیون و 489 هزار تن بوده است.

صفرزاده افزود: عمده ترین کالاهای صادراتی استان در این مدت شامل زعفران، سیمان، صنایع غذایی شامل رب، بیسکوئیت، شیرینی و شکلات، صنایع شیمیایی شامل شوینده ها، رنگ و رزین و پلاستیک جات بوده است .

رئیس سازمان بازرگانی استان با اشاره به واردات 620 هزار تن کالا به ارزش 358 میلیون دلار از طریق گمرکات استان در 10 ماهه سال جاری اظهار داشت: این میزان در مقایسه با ده ماهه اول سال 88 از نظر وزنی 36 درصد و از نظر ارزشی 20 درصد کاهش داشته است .
 

