۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۴۸

نگرانی مدودف از افزایش موج اعتراضات مردمی و بیداری اسلامی در خاورمیانه

رئیس جمهوری روسیه با متعصب خواندن مردمی که علیه دیکتاتورهای مستبد و سرکوبگر در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا قیام کرده اند، درباره روی کار آمدن دولتی با اراده مردمی ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "دیمیتری مدودف" از گسترش حرکتهای اعتراضی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ابراز نگرانی کرد.

رسانه های روسی به نقل از مدودف نوشتند : این حرکتها علاوه بر تضعیف ثبات منطقه، جهان عرب را برای چندین دهه با آتش ناآرامی روبرو خواهد کرد.
 
ریا نوستی و ایتارتاس از جمله رسانه هایی بودند که از نشست محرمانه امروز سه شنبه رئیس جمهوری روسیه پرده برداشته و از قول وی نوشتند : در نتیجه جنبشهایی که توسط گروههای متعصب به وقوع پیوسته، احتمال روی کار آمدن این گروهها وجود دارد.
 
هر چند در این گزارشها مدودف اشاره مستقیمی به نام هیچ کشوری نکرده، اما این سخنان در پی مطرح شدن موضوع تظاهرات ضددولتی مردم تونس، مصر، لیبی، یمن، مغرب و اردن ایراد شده است.
 
وی در عین حال هشدار داده که هر گونه تلاشی برای تکرار این سناریوها در روسیه با شکست روبرو خواهد شد.
