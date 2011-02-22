نشست شورای حکام برنامه محیط زیست سازمان ملل آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای حکام اولین روز کاری خود را با تمرکز بر موضوع همکاری برنامه محیط زیست ملل متحد با کمیسون توسعه پایدار در آماده سازی اسناد اجلاس زمین در سال 2012 تحت عنوان "ریو +20" آغاز کرد.

اجلاس بیست و ششم که با حضور 80 مقام عالیرتبه از کشورهای مختلف جهان آغاز شد محمد جواد محمدی زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در راس هیأتی در اجلاس شرکت کرد و بیان مواضع جمهوری اسلامی ایران در دستور کار خود قرار داد.



وی در اولین روز کاری نشست بیست و ششم شورای حکام یونپ، با تأکید بر اینکه جهان نظاره گر عملکرد مسئولان در اجلاس ریو +20 ، با گذشت بیست سال از اجلاس زمین ریودو ژانیرو خواهد بود گفت: به نظر می رسد موضوعات اصلی در دستیابی به توسعه پایدار تاکنون، به حد کافی نهادینه شده و تا حدی نیز موضوعات نوظهور و چالشهای دستیابی به این توسعه شناسایی شده است و قدر مسلم انتظار می رود،‌ ریو 2012 ، آغاز یک تحرک عظیم جهانی در اجرای اهداف توسعه هزاره و ریشه کنی فقر،‌ بهبود معیشت ، بهداشت و ایجاد فرصتهای شغلی باشد.



محمدی زاده با اشاره به اینکه موضوعات جدید و نوظهور در سالهای اخیر همچون تغییرات آب و هوایی، امنیت انرژی، بحران مواد غذایی، کمبود آب، بیابان زایی و بلایای طبیعی، شکاف عمیقی را بین سه رکن اصلی توسعه پایدار یعنی "توسعه اقتصادی" ، " توسعه اجتماعی" و "توسعه زیست محیطی" بوجود آورده است گفت: باتوجه به این تغییرات و چالشهای نوظهور زیست محیطی مستمر و روبه فزونی، دیگر زمان آنست تا دیگر به دنبال نوآوری در پاسخگویی به بایدها ، نبایدها، الزامات و نیازها باشیم. انتظار می رود ،‌ در اجلاس ریو +20،‌ با ارایه مفهوم قابل لمسی از "اقتصاد سبز" و نسخه تجویزی مشخصی درمورد GIEG، انقلاب عظیمی در نگرش و حرکت جهانی در مسیر توسعه پایدار ایجاد شود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه تأکید کرد که فرآیند آماده سازی اجلاس سران زمین، بایستی همه شمول بوده و مباحث عمده ای چون ارزیابی از عملکردها در عرصه اجرا، ‌ارزیابی از تدوین ابزارهای قانونی چندجانبه، ارزیابی واقعی از کاستی ها،‌ ارزیابی از میزان تعهدات و همت دولتهای جهان، بخصوص توسعه یافته ها، ارزیابی معقول از آنچه می توان به آن رسید،‌ ارزیابی از رخدادهای دهه گذشته، ارزیابی از توفیقات و ارزیابی از امکان حرکت رو به جلو را در خود داشته باشد.

وی نگرانی ها، سوالات و انتظاراتی را نیز در مقابل تلاش برای برگزاری موفق اجلاسی چون اجلاس سران زمین، مطرح نمود تا در برنامه های آتی لحاظ گردد.



جمهوری اسلامی ایران، در راستای نیل به توسعه پایدار و تضمین پایداری زیست محیطی و ایجاد نشاط جهانی برای حفاظت از یکی از اصلی ترین اکوسیستمهای زنده کره زمین، میزبان مقامات عالی رتبه و مراجع ملی حفاظت از تالابهای سراسر جهان در مجمع جهانی " تالابهای آینده" ،‌ به مناسبت چهلمین سالگرد امضای کهن ترین ابزار قانونی زیست محیطی یعنی کنوانسیون رامسر درنیمه اسفندماه سالجاری است که طی اجلاس بیست و ششم از کلیه وزرا برای حضور در این اجلاس جهت تهیه بیانیه ای بعنوان سند محکم و راهبردی برای ارایه به اجلاس ریو 2012 دعوت کرد.