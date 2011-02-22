پوشش تونلی در جاده های ایلام اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رضا سلیمانی ظهر سه شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: این طرح در سه محور ایلام - ایوان، ایلام - صالح آباد و ایلام و حمیل اجرا می شود.

وی بیان داشت: بر اساس این طرح کناره های جاده های استان ایلام دارای پوشش تونلی می شوند.

سلیمانی عنوان کرد: برای اجرای این طرح با توجه به توپوگرافی جاده های استان ایلام از دیوار بلند نیز در کنار جاده ها استفاده می شود.

این مسئول تصریح کرد: برای اجرای این طرح 25 میلیارد ریال اعتبار اختصاص و هزینه می شود که می تواند در کاهش تلفات جاده های استان ایلام نقش مهمی داشته باشد.

وی افزود: با توجه به توپوگرافی استان ایلام هزینه ساخت راه در این استان در مقایسه با استانهای دیگر چند برابر است.