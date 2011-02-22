۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۳۲

پوشش تونلی در جاده های ایلام اجرا می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری استان ایلام گفت: به منظور بالا بردن امنیت در جاده های استان ایلام، پوشش تونلی در جاده های ایلام اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رضا سلیمانی ظهر سه شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: این طرح در سه محور ایلام - ایوان، ایلام - صالح آباد و ایلام و حمیل اجرا می شود.

وی بیان داشت: بر اساس این طرح کناره های جاده های استان ایلام دارای پوشش تونلی می شوند.

سلیمانی عنوان کرد: برای اجرای این طرح با توجه به توپوگرافی جاده های استان ایلام از دیوار بلند نیز در کنار جاده ها استفاده می شود.

این مسئول تصریح کرد: برای اجرای این طرح 25 میلیارد ریال اعتبار اختصاص و هزینه می شود که می تواند در کاهش تلفات جاده های استان ایلام نقش مهمی داشته باشد.

وی افزود: با توجه به توپوگرافی استان ایلام هزینه ساخت راه در این استان در مقایسه با استانهای دیگر چند برابر است.

کد مطلب 1259353

