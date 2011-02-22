اظهار نگرانی مهمانپرست از خبر امضای پیمان استراتژیک امریکا و افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست با اشاره به اهمیت استمرار ثبات و امنیت در منطقه و تاثیر تحولات افغانستان بر آن پیمان یاد شده را مخالف روند صلح، ثبات، امنیت و شکوفایی افغانستان و منطقه دانست و ابراز امیدواری کرد که این موضوع در حد خبر باقی بماند و دولت و ملت افغانستان ضمن حفظ هوشیاری خود مانع از تحقق منویات قیم مابانه خارجیان در آن کشور شوند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از خبر منتشر شده در مورد امکان امضای پیمان استراتژیک بین آمریکا و افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت: چنین پیمانی وضعیت منطقه را پیچیده خواهد کرد.
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