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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۱۹

اظهار نگرانی مهمانپرست از خبر امضای پیمان استراتژیک امریکا و افغانستان

اظهار نگرانی مهمانپرست از خبر امضای پیمان استراتژیک امریکا و افغانستان

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از خبر منتشر شده در مورد امکان امضای پیمان استراتژیک بین آمریکا و افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت: چنین پیمانی وضعیت منطقه را پیچیده خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست با اشاره به اهمیت استمرار ثبات و امنیت در منطقه و تاثیر تحولات افغانستان بر آن پیمان یاد شده را مخالف روند صلح، ثبات، امنیت و شکوفایی افغانستان و منطقه دانست و ابراز امیدواری کرد که این موضوع در حد خبر باقی بماند و دولت و ملت افغانستان ضمن حفظ هوشیاری خود مانع از تحقق منویات قیم مابانه خارجیان در آن کشور شوند.

کد مطلب 1259355

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