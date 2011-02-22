اظهار نگرانی مهمانپرست از خبر امضای پیمان استراتژیک امریکا و افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست با اشاره به اهمیت استمرار ثبات و امنیت در منطقه و تاثیر تحولات افغانستان بر آن پیمان یاد شده را مخالف روند صلح، ثبات، امنیت و شکوفایی افغانستان و منطقه دانست و ابراز امیدواری کرد که این موضوع در حد خبر باقی بماند و دولت و ملت افغانستان ضمن حفظ هوشیاری خود مانع از تحقق منویات قیم مابانه خارجیان در آن کشور شوند.