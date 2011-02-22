۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۵۵

اعتراضات ادامه دارد/

حمله هواداران علی عبدالله صالح به مردم معترض در صنعا

در ادامه تظاهرات مردمی در یمن امروز درگیری های شدیدی میان هواداران رئیس جمهوری این کشور و مردم معترض در پایتخت رخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، منابع خبری اعلام کردند : هواداران "علی عبدالله صالح" و مخالفان وی در صنعاء که خواهان سرنگونی رژیم حاکم هستند، به شدت با هم درگیر شده اند.

این منابع تاکید کردند : در تظاهراتی با حضور حامیان و مخالفان رئیس جمهور که به درگیری شدید انجامید، نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان وارد عمل شدند.

در این درگیری ها طرفین علاوه بر درگیری های فیزیکی به پرتاب سنگ به سوی یکدیگر پرداختند. تظاهرات کنندگان مخالف "علی عبدالله صالح" در حالی که شعار برکناری وی را سر می دادند، خودروهای وابسته به حامیان رژیم را به آتش کشیدند.

شایان ذکر است که تظاهرات کنندگان در صنعاء روز گذشته پس از پیوستن مخالفان به آن به تحصن باز روی آوردند. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن اعلام کرده است که به خواست تظاهرات کنندگان توجهی نمی کند و جز با صندوقهای رای  کنار نخواهد رفت. علمای این کشور حمله به  تظاهرات کنندگان را عملی نادرست دانسته اند و آن را از اشکال امر به معروف دانسته اند.

