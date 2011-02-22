دولتمردان بحرین بیش از این دست خود را به خون مردم مظلوم آلوده نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، جنبش عدالتخواه دانشجویی باصدور بیانیه ای از سازمان‏های حقوق بشری و رسانه های بین‏المللی مستقل خواست با فشار به دولتمردان و نظامیان بحرین، مانع از تضییع بیشتر حقوق حداقلی مردم این کشور شوند. متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است.

بسم الله الرحمن الرحیم



در شرایطی که امواج بیداری اسلامی و عدالت‏خواهی، کشورهای اسلامی را فرا گرفته است و پس از آنکه ملت های تونس و مصر توانستند با برگزاری راهپیمایی و تجمعات مردمی، دیکتاتوری های وابسته به غرب را سرنگون کنند و حقوق و کرامت از دست‏رفته خویش را بازستانند. این موج آزادی‏خواهی اینک به کشور اسلامی بحرین رسیده است؛ با این تفاوت که مردم بحرین بر خلاف مردم مصر به دنبال اسقاط نظام حاکم بر کشور خود نبودند، بلکه با برگزاری راهپیمایی‏های کاملاً مسالمت آمیز، درخواست داشتند برنامه اصلاحاتی که از چند سال پیش از سوی هیأت حاکمه وعده داده شده است انجام شود.

اما در کمال تعجب و تأسف، مطالبات مسالمت‏آمیز این مردم با بدترین وجوه ممکن پاسخ داده شد و با حمله وحشیانه و ناجوانمردانه به متحصنان میدان لؤلؤ، جمعی از جوانان و مردم مومن این کشور را به شهادت رساندند که موجب حیرت جهانیان و نگرانی شدید امت اسلامی و علاقمندان به سرنوشت مردم بحرین شده است.

با توجه به عمق این فاجعه، جنبش عدالتخواه دانشجویی از بدنه دانشگاهیان ایران اسلامی، توجه جهانیان، رسانه ها و مردم مظلوم بحرین را به نکات زیر جلب می‏نماید:

1- سال‏هاست که کشورهای غربی دم از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی می‏زنند و از این مفاهیم انسانی، حربه‏ای برای سرکوب آزادیخواهان واقعی ساخته‏اند. اینان حال باید پاسخ دهند که اگر واقعاً به دنبال حقوق ملت‏ها هستند چرا با عملکردهای اینگونه‏ دولت‏های حامی خود مقابله نمی‏کنند؟ چرا سالیان درازی است درباره دیکتاتورهای کشورهای عربی چون مصر، تونس، لیبی، عربستان، اردن، کویت، مغرب، یمن و بحرین و… سکوت کرده‏اند؟

2- از دولتمردان و نیروهای نظامی و امنیتی بحرین می‏خواهیم که بیش از این، دست خود را به خون هموطنان و مردم مظلوم خود آلوده نکنند و عقوبت دنیوی و اخروی را برای خود نخرند و آنها عدم توسل به خشونت و کشتار مردم و توجه به مطالبات مردم و شهروندان بحرینی فرامی‏خوانیم.

3- جنایت و کشتار مردم بی گناه بحرین نشان داد که دولت بحرین هیچ ارزشی برای خون و کرامت شهروندان خود قائل نیست و در حالی که دم از مذاکره و گفت و گو می کند به خواسته های مردم بی اعتناست و تحمل کوچک ترین اعتراض آنان را ندارد و برای ساکت کردن مردم به شیوه های جنون آمیز و وحشیانیه روی آورده تا هراس و وحشت را در دل مردم بکارد.

4- هرگونه دخالت نظامی یا سرکوبگرانه کشورهای خارجی را محکوم کرده و همه همسایگان بحرین و نیز قدرت‏های جهانی را از مداخله در امور داخلی بحرین برحذر می‏داریم تا مردم این کشور، نظام واقعی برخاسته از رأی خود را بر این کشور اسلامی حاکم کنند.

5- از سازمان‏های حقوق بشری و رسانه های بین‏المللی مستقل می‏خواهیم با فشار به دولتمردان و نظامیان بحرین، مانع از تضییع بیشتر حقوق حداقلی مردم این کشور شوند و از قیام مردم مظلوم و آسیب‏دیده این کشور حمایت کنند.

6- ما ضمن انتقاد از طایفه‏ای و فرقه‏ای نشان دادن اعتراضات مردم بحرین در رسانه‏های غربی و صهیونیستی منطقه اعلام می‏کنیم که این رسانه‏ها با طایفه‏ای نشان دادن اعتراضات مردمی بحرین می‏خواهند تا میان مردم شکاف و دشمنی مذهبی این کشور ایجاد کنند ولی ملت بحرین باید به شدت هوشیار باشد و فریب نقشه‏های خبیثانه را نخورند.

7- نظام حاکم بر بحرین نظامی تروریست و کشتار مردم توسط نیروهای امنیتی آنها محکوم است .ما شهادت افرادی را که در برابر ظلم ایستاده و هدفی جز یاری کردن انسانیت و کرامت و دستیابی به حداقل حقوق طبیعی و شهروندی خود نداشتند را به خانواده‏های آنان و امت اسلامی و ملت‏ها و جوانان و دانشجویان بحرینی تسلیت عرض می‏نماییم.

8-جنبش عدالتخواه دانشجویی ضمن محکومیت دوباره حوادث بحرین، از همه کشورهای جهان و سازمانهای حقوق بشر و نهادها و مراکز اسلامی و دانشجویان دانشگاههای جهان اسلام می‏خواهد تا نسبت به امنیت شهروندان مظلوم بحرین که به شدت در معرض خطرند، عکس‏العمل نشان دهند و در قبال جنایت‏هایی که در این کشور رخ می‏دهد، مسئولیت‏پذیر باشند و واکنش دهند.

امید که مردم مومن و جوانان غیور بحرین ـ از مذاهب مختلف ـ با صبر و توکل بر خداوند و استقامت برای کسب عزت و شرف اسلامی، در برقراری مردم‏سالاری واقعی در کشور خود موفق باشند. انشاءالله که در این راه پیروز خواهند شد.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم (سوره آل عمران ـ آیه ۱۲۶)