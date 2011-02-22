دولتمردان بحرین بیش از این دست خود را به خون مردم مظلوم آلوده نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، جنبش عدالتخواه دانشجویی باصدور بیانیه ای از سازمانهای حقوق بشری و رسانه های بینالمللی مستقل خواست با فشار به دولتمردان و نظامیان بحرین، مانع از تضییع بیشتر حقوق حداقلی مردم این کشور شوند. متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است.
بسم الله الرحمن الرحیم
در شرایطی که امواج بیداری اسلامی و عدالتخواهی، کشورهای اسلامی را فرا گرفته است و پس از آنکه ملت های تونس و مصر توانستند با برگزاری راهپیمایی و تجمعات مردمی، دیکتاتوری های وابسته به غرب را سرنگون کنند و حقوق و کرامت از دسترفته خویش را بازستانند. این موج آزادیخواهی اینک به کشور اسلامی بحرین رسیده است؛ با این تفاوت که مردم بحرین بر خلاف مردم مصر به دنبال اسقاط نظام حاکم بر کشور خود نبودند، بلکه با برگزاری راهپیماییهای کاملاً مسالمت آمیز، درخواست داشتند برنامه اصلاحاتی که از چند سال پیش از سوی هیأت حاکمه وعده داده شده است انجام شود.
اما در کمال تعجب و تأسف، مطالبات مسالمتآمیز این مردم با بدترین وجوه ممکن پاسخ داده شد و با حمله وحشیانه و ناجوانمردانه به متحصنان میدان لؤلؤ، جمعی از جوانان و مردم مومن این کشور را به شهادت رساندند که موجب حیرت جهانیان و نگرانی شدید امت اسلامی و علاقمندان به سرنوشت مردم بحرین شده است.
با توجه به عمق این فاجعه، جنبش عدالتخواه دانشجویی از بدنه دانشگاهیان ایران اسلامی، توجه جهانیان، رسانه ها و مردم مظلوم بحرین را به نکات زیر جلب مینماید:
1- سالهاست که کشورهای غربی دم از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی میزنند و از این مفاهیم انسانی، حربهای برای سرکوب آزادیخواهان واقعی ساختهاند. اینان حال باید پاسخ دهند که اگر واقعاً به دنبال حقوق ملتها هستند چرا با عملکردهای اینگونه دولتهای حامی خود مقابله نمیکنند؟ چرا سالیان درازی است درباره دیکتاتورهای کشورهای عربی چون مصر، تونس، لیبی، عربستان، اردن، کویت، مغرب، یمن و بحرین و… سکوت کردهاند؟
2- از دولتمردان و نیروهای نظامی و امنیتی بحرین میخواهیم که بیش از این، دست خود را به خون هموطنان و مردم مظلوم خود آلوده نکنند و عقوبت دنیوی و اخروی را برای خود نخرند و آنها عدم توسل به خشونت و کشتار مردم و توجه به مطالبات مردم و شهروندان بحرینی فرامیخوانیم.
3- جنایت و کشتار مردم بی گناه بحرین نشان داد که دولت بحرین هیچ ارزشی برای خون و کرامت شهروندان خود قائل نیست و در حالی که دم از مذاکره و گفت و گو می کند به خواسته های مردم بی اعتناست و تحمل کوچک ترین اعتراض آنان را ندارد و برای ساکت کردن مردم به شیوه های جنون آمیز و وحشیانیه روی آورده تا هراس و وحشت را در دل مردم بکارد.
4- هرگونه دخالت نظامی یا سرکوبگرانه کشورهای خارجی را محکوم کرده و همه همسایگان بحرین و نیز قدرتهای جهانی را از مداخله در امور داخلی بحرین برحذر میداریم تا مردم این کشور، نظام واقعی برخاسته از رأی خود را بر این کشور اسلامی حاکم کنند.
5- از سازمانهای حقوق بشری و رسانه های بینالمللی مستقل میخواهیم با فشار به دولتمردان و نظامیان بحرین، مانع از تضییع بیشتر حقوق حداقلی مردم این کشور شوند و از قیام مردم مظلوم و آسیبدیده این کشور حمایت کنند.
6- ما ضمن انتقاد از طایفهای و فرقهای نشان دادن اعتراضات مردم بحرین در رسانههای غربی و صهیونیستی منطقه اعلام میکنیم که این رسانهها با طایفهای نشان دادن اعتراضات مردمی بحرین میخواهند تا میان مردم شکاف و دشمنی مذهبی این کشور ایجاد کنند ولی ملت بحرین باید به شدت هوشیار باشد و فریب نقشههای خبیثانه را نخورند.
7- نظام حاکم بر بحرین نظامی تروریست و کشتار مردم توسط نیروهای امنیتی آنها محکوم است .ما شهادت افرادی را که در برابر ظلم ایستاده و هدفی جز یاری کردن انسانیت و کرامت و دستیابی به حداقل حقوق طبیعی و شهروندی خود نداشتند را به خانوادههای آنان و امت اسلامی و ملتها و جوانان و دانشجویان بحرینی تسلیت عرض مینماییم.
8-جنبش عدالتخواه دانشجویی ضمن محکومیت دوباره حوادث بحرین، از همه کشورهای جهان و سازمانهای حقوق بشر و نهادها و مراکز اسلامی و دانشجویان دانشگاههای جهان اسلام میخواهد تا نسبت به امنیت شهروندان مظلوم بحرین که به شدت در معرض خطرند، عکسالعمل نشان دهند و در قبال جنایتهایی که در این کشور رخ میدهد، مسئولیتپذیر باشند و واکنش دهند.
امید که مردم مومن و جوانان غیور بحرین ـ از مذاهب مختلف ـ با صبر و توکل بر خداوند و استقامت برای کسب عزت و شرف اسلامی، در برقراری مردمسالاری واقعی در کشور خود موفق باشند. انشاءالله که در این راه پیروز خواهند شد.
و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم (سوره آل عمران ـ آیه ۱۲۶)
