100 هکتار از عرصه های طبیعی به کشت گونه های مرتعی اختصاص یاقت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان دره شهر ظهر سه شنبه در جلسه منابع طبیعی شهرستان دره شهر گفت: شهرستان دره شهر دارای بهترین مناطق جنگلی استان ایلام از لحاظ گونه های جنگلی و مرتعی است.

نور محمدی عنوان کرد: به همین منظور در سال جاری 100 هکتار از عرصه ها منابع طبیعی شهرستان دره شهر به کشت گونه های جنگلی و مرتعی اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: شهرستان دره شهر دارای 122 هزار جنگل است که حفظ و مراقبت ویژه از این جنگلها ضروری است.

این مسئول یادآور شد: برای حفظ جنگل و مرتع باید فرهنگ سازی کرد و که رسانه ها نیز در این زمینه نقش مهمی دارند.