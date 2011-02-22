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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۴۷

در شهرستان دره شهر؛

100 هکتار از عرصه های طبیعی به کشت گونه های مرتعی اختصاص یاقت

100 هکتار از عرصه های طبیعی به کشت گونه های مرتعی اختصاص یاقت

ایلام - خبرگزاری مهر: 100 هکتار از عرصه های جنگلی شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام به کشت گونه های مرتعی و جنگلی اختصاص یاقت.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان دره شهر ظهر سه شنبه در جلسه منابع طبیعی شهرستان دره شهر گفت: شهرستان دره شهر دارای بهترین مناطق جنگلی استان ایلام از لحاظ گونه های جنگلی و مرتعی است.

نور محمدی عنوان کرد: به همین منظور در سال جاری 100 هکتار از عرصه ها منابع طبیعی شهرستان دره شهر به کشت گونه های جنگلی و مرتعی اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: شهرستان دره شهر دارای 122 هزار جنگل است که حفظ و مراقبت ویژه از این جنگلها ضروری است.

این مسئول یادآور شد: برای حفظ جنگل و مرتع باید فرهنگ سازی کرد و که رسانه ها نیز در این زمینه نقش مهمی دارند.

کد مطلب 1259363

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