وجود 11 هزار نسخه کتاب لاتین در کتابخانه مرکزی دانشگاه لرستان

پیمان اسدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر کتابخانه دانشگاه لرستان شامل بخش های کتابخانه مرکزی، کتابخانه دانشکده کشاورزی، کتابخانه دانشکده فنی مهندسی و بخش فهرست نویسی است.

وی با بیان اینکه کتابخانه مرکزی شامل کتاب های دانشکده علوم و دانشکده ادبیات و علوم انسانی است، بیان داشت: این کتابخانه در سال 1356 تاسیس شده است.

مدیرکتابخانه مرکزی و اطلاع رسانی دانشگاه لرستان ادامه داد: در حال حاضر 40 هزار نسخه کتاب فارسی در قالب 14 هزار عنوان و 11 هزار نسخه کتاب لاتین در قالب 6 هزار عنوان در این کتابخانه وجود دارد.

اسدیان همچنین از تاسیس کتابخانه دانشکده کشاورزی در سال 1374 خبر داد و بیان داشت: در این کتابخانه نیز هم اکنون 11 هزار نسخه کتاب فارسی و یک هزار و 100 نسخه کتاب لاتین وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به تاسیس کتابخانه دانشکده فنی مهندسی در سال 1383، یادآور شد: بخش فهرست نویسی کتابخانه این دانشگاه از سال 1380 تغییر سیستم رده بندی فهرست نویسی کتاب ها را آغاز کرد و تا پایان سال 1382 کلیه کتابهای فارسی و بخشی از کتابهای لاتین در سیستم LC فهرست نویسی شده است.

مدیرکتابخانه مرکزی و اطلاع رسانی دانشگاه لرستان ادامه داد: در حال حاضر کلیه کتابهای فارسی و بخشی از کتابهای لاتین کتابخانه های مرکزی و فنی مهندسی با استفاده از نرم افزار فهرست نویسی شده است و قابل جستجو است.