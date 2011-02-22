تحولات اخیر خاورمیانه مستضعفان جهان را امیدوار کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر ،در پیام پایانی همایش سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان آمده است تحولات اخیر خاورمیانه همه مستضعفان جهان را امیدوار کرده است تا زیر سایه این تحولات دست پلید استکبار جهانی از سر مردم مسلمان منقطه کوتاه شود و شاهد شکل گیری امت بزرگ توحیدی در سر تا سر جهان باشیم.

متن کامل این پیام به شرح ذیل است :

انقلاب اسلامی نعمتی بود که خداوند به برکت رهبری حضرت امام روح الله (ره) و پیروی او و یارانش از دستورات الهی به آنان هدیه نمود. انقلاب اسلامی نوری بود که همه مردمان عالم را از گمراهی و ظلمات جهل و ظلم به سمت دانش و عدالت هدایت نمود. مردمان مطیع دستورات الهی در ایران نیز با صبر و استقامت در راه خداوند این امانت الهی را تا کنون حفظ نموده و سعی دارند با رهبری خویش این امانت را به صاحب اصلی خویش برسانند. انقلاب اسلامی در طول حیات سی و دو ساله خویش با فرازها و فرودهای زیادی مواجه بوده است و در آینده نیز بری از این فرازها و فرودها نخواهد بود.



لذا شناخت دقیق این تحولات و عوامل شکل گیری آن و همچنین آشنایی با اهداف انقلاب کمک شایانی به مردم و بخصوص کسانی که قرار است در آینده نه چندان دور سکان داری جامعه انقلابی ایران را بعهده بگیرند، می‌نماید. همایش بزرگ سیاسی "گفتمان پیشرفت اسلامی" جامعه اسلامی دانشجویان با هدف آشنایی دانشجویان با تحولات انقلاب اسلامی و آینده پیش روی انقلاب با فضل و عنایت الهی از تاریخ پنج شنبه 28 بهمن تا روز دوشنبه 2 اسفندماه برگزار گردید.



این همایش که در شهر شیراز، اردوگاه شهید مطهری، برپا شد، با حضور چشمگیر دفاتر اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان و حضور منظم سیاسیون دعوت شده تا حدود زیادی به اهداف خود دسترسی یافت. از جمله شخصیت‌هایی که در این همایش حضور یافتند می‌توان به آقایان دکتر متکی، مهندس محصولی، حجت الاسلام و المسلمین رهدار، دکتر الهام، خانم رجبی، دکتر بادامچیان، مهندس باهنر، حجت‌الاسلام شجونی، کاظم انبارلویی، مهندس ثمره هاشمی، دکتر باقری لنکرانی و آقای صفارهرندی اشاره نمود.



واحد سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان و دبیرخانه همایش سیاسی "گفتمان پیشرفت اسلامی" در پایان ضمن قدرانی از تمامی عزیزانی که در این همایش حضور یافتند و همچنین دست اندرکاران برگزاری همایش، نکاتی را به سمع و نظر مردم عزیز ایران اسلامی می‌رساند:



1- پیامبر گرامی اسلام می‌فرمایند: ریشه کفر در سه چیز نهفته است: حسد، حرص و استکبار. کسانی که این امراض را در درون خود از بین نبرد مصداق آیه قران می‌شوند که می‌فرماید: در دلهای آنان یک نوع بیماری است؛ خداوند بر بیماری آنان افزوده؛ و به خاطر دروغ‌هایی که می‌گفتند، عذاب دردناکی در انتظار آنهاست. سران فتنه نیز که دچار اینگونه بیماری‌ها بودند پس از انتخابات 88 مسیری را انتخاب کردند که با تدبیر رهبری انقلاب روز به روز چهره حقیقی خویش را نمایان ساختند و امروز به نقطه‌ای رسیده‌اند که عملا در روزی که امام پیام قتل سلمان رشیدی منحوس را صادر کرد همگام با سران آمریکایی خویش مردم را دعوت به راهپیمایی می‌کنند که در مقابل مردم انقلابی نیز پس از این روز با حضور خود در راهپیمایی روز جمعه جوابی دندان شکن به آنان دادند. امروز نوبت آن رسیده است که با تدبیر لازم این عناصر بازی خورده آمریکا به سزای اعمال خویش برسند.



2- با توجه به رویکرد پس از انتخابات 88 مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین حضور افرادی در این مجمع که هنوز نتوانسته است نسبت خود را با شرایط اخیر نظام و انقلاب تنظیم نمایند، لازم است که مجمع تمامی گزارشات خود گزارش مربوط به جلسه ریاست بانک مرکزی را رسما به منظور تنویر افکار عمومی، هر چه سریعتر به مردم اعلام نماید.



3- ریاست خبرگان رهبری، آقای هاشمی رفسنجانی، واجب است ابتدا ضمن برائت آشکار از سران فتنه و همچنین مشخص کردن موضع صریح خود نسبت به حوادث پس از انتخابات تا کنون، پاسخگوی مردم، نسبت به عملکرد خویش در این چند ماه باشد. نیز شایسته است وی، ضمن نصیحت فرزندانش جهت پایان دادن به حرکات موذیانه، رسیدگی به تخلفات آنها را به مراجع ذیصلاح واگذار نماید.



4- با توجه به حرکت بزرگ اقتصادی دولت در جهت رفع بی عدالتی‌های اقتصادی در کشور لازم است که هر چه سریعتر دولت و مجلس اختلافات خود را به سمتی هدایت کنند که دولت هر چه بهتر و سریعتر طرح بزرگ تحول اقتصادی و خدمت رسانی به مردم را به نحو شایسته‌ای به ثمر برساند.



5- تحولات اخیر خاورمیانه همه مستضعفان جهان را امیدوار کرده است تا زیر سایه این تحولات دست پلید استکبار جهانی از سر مردم مسلمان منقطه کوتاه شود و شاهد شکل گیری امت بزرگ توحیدی در سر تا سر جهان باشیم.



در پایان ضمن آرزو و توفیق هر چه بیشتر برای رهبری معظم انقلاب و دولت خدمت‌گزار از خداوند متعال می‌خواهیم تا آنگونه که شایسته است ما را در جهت رسیدن به اهداف بزرگ انقلاب اسلامی یاری فرماید.