  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۱۶

مسافران قطار شهری مشهد یک سوم هزینه های جابجایی را می پردازند

مسافران قطار شهری مشهد یک سوم هزینه های جابجایی را می پردازند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت بهره ‌برداری قطار شهری مشهد گفت: از سال آینده با توجه به هدفمندی یارانه‌ها، مسافران قطار شهری یک‌ سوم هزینه های جابجایی را می پردازند و بقیه را شهرداری و شرکت بهره ‌برداری قطار ‌شهری به عهده دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رجب ‌نژاد، امروز سه شنبه، به خبرنگاران گفت: این در حالی است که تهران بهای کرایه مترویش را به 975 تومان رسانده است و مشهد تنها یک‌ سوم این مبلغ را یعنی 300 تومان را به صورت کرایه دریافت می‌کند.

وی ادامه داد: در این بین اگر دولت به قطار شهری این کلانشهر مذهبی بودجه مناسبی اختصاص ندهد با مشکل مواجه خواهیم شد.

رجب نژاد با تاکید بر ضرورت توجه دولت به مشهد و این پروژه ملی عنوان داشت: زینه بهره‌ برداری قطارشهری، جدای از هزینه نگهداری است که اگر کمک های دولتی نباشد این امر با مشکل مواجه خواهد شد.

رجب‌ نژاد عدم حمایت مناسب دولت از قطار شهری مشهد را بر نحوه بهره‌ برداری و نگهداری قطار شهری تاثیرگذار عنوان کرد و گفت: اگر بودجه مناسبی دریافت نشود بی‌ شک این مسئله بر سرویس‌ دهی و نگهداری قطار شهری تاثیر منفی گذاشته و این پروژه بزرگ زودتر از موعد مستهلک می شود.
 

کد مطلب 1259368

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه