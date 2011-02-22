۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۴۶

کارگاه آموزشی مالکیت فکری در دانشگاه لرستان برگزار می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: کارگاه آموزشی مالکیت فکری با رویکرد تجاری سازی ایده و فناوری در دانشگاه لرستان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، کارگاه آموزشی مالکیت فکری با رویکرد تجاری سازی ایده و فناوری از سوی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه لرستان با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود.

این کارگاه آموزشی به مدت یک روز و همزمان با چهارم اسفندماه سالجاری در این دانشگاه برگزار می شود.

بنابر این گزارش تعریف، اهمیت، تقسیم بندی و تاریخچه مالکیت فکری، ارتباط مالکیت فکری و توسعه تجارت جهانی، آشنایی با روند ثبت اختراع در داخل و خارج از کشور و گام های اساسی در تدوین برگه اختراع بر اساس استانداردهای جهانی، روشهای تجاری سازی و واگذاری اختراعات، اهمیت، ضرورت و فلسفه تجاری سازی یافته های پژوهشی دانشگاهها و مراکز تحقیق و توسعه از جمله سرفصلهای این کارگاه آموزشی است.

