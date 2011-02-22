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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۰۸

141 فقره پرونده قاجاق در ایلام تشکیل شد

141 فقره پرونده قاجاق در ایلام تشکیل شد

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنتی استانداری ایلام گفت: در سال جاری 141 فقره پرونده قاجاق در ایلام تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام صحبت الله رحمانی ظهر سه شنبه در جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایلام گفت: در سال جاری 141 فقره پرونده قاچاق در استان ایلام تشکیل شده است.

وی بیان داشت: این میزان تشکیل پرونده قاچاق در مقایسه با سال گذشته 22 درصد کاهش یافته است.

رحمانی عنوان کرد: میزان پرونده های قاچاق در سال جاری 10 میلیارد ریال بوده است.

این مسئول تصریح کرد: در این رابطه 200 نفر دستگر شده و افراد به مقامات قضایی تحویل داده شده اند.

رحمانی افزود: استان ایلام از حیث قاچاق استان کاملا پاکی است و مبادی قاچاق در ایلام کاملا تحت نظر و مراقبت است.

کد مطلب 1259371

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