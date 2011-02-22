141 فقره پرونده قاجاق در ایلام تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام صحبت الله رحمانی ظهر سه شنبه در جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایلام گفت: در سال جاری 141 فقره پرونده قاچاق در استان ایلام تشکیل شده است.

وی بیان داشت: این میزان تشکیل پرونده قاچاق در مقایسه با سال گذشته 22 درصد کاهش یافته است.

رحمانی عنوان کرد: میزان پرونده های قاچاق در سال جاری 10 میلیارد ریال بوده است.

این مسئول تصریح کرد: در این رابطه 200 نفر دستگر شده و افراد به مقامات قضایی تحویل داده شده اند.

رحمانی افزود: استان ایلام از حیث قاچاق استان کاملا پاکی است و مبادی قاچاق در ایلام کاملا تحت نظر و مراقبت است.