700 میلیارد تومان پروژه آماده افتتاح در فارس است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمدزاده عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: با توجه به حجم بالای طرح های آماده افتتاح در فارس و کمبود وقت نتوانسته ایم در دهه فجر تمام طرح ها را به بهره برداری برسانیم.

وی با بیان اینکه در سفر رئیس جمهور به فارس طرح های بسیار مهمی را افتتاح خواهیم کرد، افزود: بالغ بر 100 میلیارد و 200 میلیون تومان از طرح های بسیار مهم استان فارس به زودی با حضور رئیس جمهور و مسئولین ارشد کشوری افتتاح خواهد شد.

استاندار فارس با اشاره به برخی از طرح های مهم آماده افتتاح در فارس تصریح کرد: پروژه کاشی اکسترودری، پروژه قابل توجه فناوری نوین ساختمانی برای ساخت منازل مقاوم در برابر زلزله و کارخانه ایران خودرو فارس از جمله این طرح ها است.

احمدزاده ادامه داد: یک از پروژه های بسیار مهم و استراتژیک "سرم سازی" است که راه اندازی این طرح منجرب به کاهش مرگ و میر بالغ بر سه هزار نفر در سال خواهد شد و پروژه سیمان درشهرستانهای لامرد و قیروکارزین که با راه اندازی انها مازاد تولید سیمان به 5.5 میلیون تن خواهد رسید و همچنین افتتاح نخستین فولاد بخش خصوصی کشور در کوار از دیگر طرح های آماده فارس است.

مراحل اجرایی و عمرانی قطار شیراز متوقف نشده است

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت قطار شیراز گفت: وزارت راه وترابری تعهداتی داشته که در بازدید وزیر به دلیل ضعف در عملکرد، پیمانکار برکنار شد و تاکنون نیز در خصوص پیمانکار جدید دستوری داده نشده است.

وی تصریح کرد: در خصوص زمان پایان کار از جانب وزارتخانه زمان مشخصی اعلام نشده ولی فعالیتهای عمرانی واجرایی قطار شیراز با نظارت معاونت عمرانی استانداری در حال انجام است.