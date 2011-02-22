جشنواره سراسری نماز و نیایش به روایت دوربین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سرپرست هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح این جشنواره در بیرجند اظهارداشت: انجمن سینمای جوان با همکاری این اداره کل و همزمان با سراسر کشور چهارمین جشنواره سراسری نماز و نیایش به روایت دوربین را برگزار می ‌کند.

سید علی زمزم افزود: چهارمین جشنواره سراسری نماز و نیایش به روایت دوربین به منظور تشویق و ترغیب هنرمندان و ارتقای سطح فرهنگ و بینش هنری در جهت اعتلای جایگاه والای نماز و نیایش، گسترش فرهنگ نماز و نمازخوانی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: این جشنواره در سه بخش فیلم کوتاه، فیلمنامه و عکس به مدت سه روز از سوم تا پنجم اسفند همزمان با قم در خراسان جنوبی نیز برگزار می شود.

زمزم با اشاره به اینکه در مدت زمان برگزاری این جشنواره هر روز سه فیلم کوتاه در بیرجند اکران خواهد شد، عنوان کرد: فیلم کوتاه سپیده دم به کارگردانی هادی کارگر مقدم از شهرستان قاین به بخش مسابقه این جشنواره راه پیدا کرده است.

وی یادآور شد: فیلم‌های این جشنواره از امروز لغایت پنجم اسفند از ساعت 3 الی 8 بعدازظهر در سه سانس در محل آمفی تئاتر گلبانگ بیرجند اکران خواهد شد.