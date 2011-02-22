به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمود نمازی ظهر سه شنبه در نشست خبری که در سالن کنفرانس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی‌(ره) برگزار شد در خصوص همایش ملی مبانی فلسفی علوم انسانی که روز پنج شنبه هفته جاری در موسسه امام خمینی(ره) برگزار می‌شود بیان داشت: برای برگزاری این همایش بیش از 11 مرکز اعلام همکاری کردند که تا کنون 10 مرکز با این همایش همکاری داشته‌اند.



وی اظهار داشت: فراخوان همایش به دو شکل عمومی برای 400 مرکز علمی فرهنگی کشور و شکل دوم بصورت خاص است و فرهیختگانی که قادر هستند مقالات سفارشی بنویسند در همایش شرکت و اثر ارسال می‌کنند.



دبیر اجرایی همایش ادامه داد: زمان ارسال مقاله اردیبهشت ماه آغاز و ارسال کل مقاله تا اول آبان ماه سال جاری بوده که یکصد چکیده مقاله دریافت شده و 60 مورد از آن‌ها مورد قبول قرار گرفته که در دو جلد در همایش ارائه خواهد شود.



وی با اشاره به اینکه کمیته همایش شامل پنج متخصص و صاحب اندیشه است بیان داشت: کلیات و تاریخچه علوم انسانی، مبانی هستی‌شناسی علوم انسانی، مبانی معرف‌شناسی، مبانی انسان‌شناسی علوم انسانی و مبانی روش‌شناختی علوم انسانی از جمله پنج محور همایش ملی مبانی فلسفی علوم انسانی است.



نمازی با اشاره به اینکه در کنار همایش چند تک نگاره نیز برگزار می‌شود اظهار داشت: نخست تک نگاره جستارهای علوم انسانی در مبانی اسلامی از دیدگاه رهبری، تک نگاره دوم جستارهای علوم انسانی در مبانی علوم انسانی از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی و سوم نیز مواخذ و منابع علوم انسانی است.



وی گفت: از 6 اندیشمند خارجی نیز بصورت غیر حضوری مصاحبه گرفته شده است و همچنین 12 مصاحبه نیز با 10 شخصیت علمی در داخل کشور انجام شده که حضرات آیات جوادی آملی، مصباح یزدی، حائری شیرازی و فیاضی ، کعبی و رجبی و همچنین محمد جواد لاریجانی و دکتر حداد عادل از جمله مصاحبه شوندگان هستند.



دبیر اجرایی همایش بیان داشت: مصاحبه‌ها بصورت مجموعه بسیار زیبایی تدوین شده که در دو جلد جمع آوری شده است و همچنین انتشار خبرنامه، ایجاد سایت، برگزاری پیش نشست تخصصی قبل از همایش و برگزار نمایشگاه کتاب در کنار همایش از دیگر کارهای صورت گرفته در این زمینه است.



وی با اشاره به اینکه در روز همایش ملی مبانی فلسفی علوم انسانی پیام مقام معظم رهبری قرائت می‌شود اضافه کرد: همایش صبح روز پنج شنبه هفته جاری به مدت یک روز در تالار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی‌(ره) مقالات تخصصی توسط فرهیختگان حوزه و دانشگاه قرائت می‌شود.



نمازی در پایان در خصوص سخنرانان این همایش اظهار داشت: پیام رهبر معظم انقلاب‏، گزارش عمومی و همچنین سخنرانی آیت الله مصباح یزدی در صبح افتتاح صورت می‌گیرد و در بعد از ظهر نیز 6 پنل خواهد بود که در هر پنل سه مقاله ارائه می‌شود.

